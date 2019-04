Riccione Alba, tanti eventi per la Pasqua ma non solo

Eventi

Riccione

| 11:48 - 18 Aprile 2019

All’alba della nuova stagione estiva l’Associazione Riccione Alba si rimette all’opera, con l’entusiasta intenzione di riportare, come lo scorso anno, vita e divertimento in un’area di Riccione che ha rispolverato i fasti di un tempo, incominciando dalle feste Pasquali che si allungheranno sino al 1° Maggio. Sabato 20 Aprile dalle ore 21.00 "Fosfena" Live Band , gruppo POP di Rimini e dintorni che propone Cover attuali di grandi artisti; la Domenica di Pasqua dalle ore 16.00 “Nadine e le sue magiche bolle di sapone” per incantare grandi e piccoli con una poetica performance. Mercoledì 24 Aprile dalle ore 21.00 “The Heartbreak Hotel” Live Band in un mix esplosivo delle migliori canzoni di tutti i tempi che farà scatenare in pista; Giovedì 25 Aprile dalle ore 16.00 “Lerry Potter Magic School”, quando il pubblico presente, sempre nella piazza dei giardini dell’Alba e cuore pulsante di tutti gli eventi, verrà coinvolto nella famosa Scuola di Magia del professor Lerry Potter e il suo assistente Tontolino. Martedì 30 Aprile dalle ore 21.00 “Slavi, bravissime persone”, Live Band di musicisti noti nella scena indipendente italiana per le loro esibizioni estroverse e disinvolte; sino ad arrivare a Mercoledì 1 Maggio alle ore 16.00 con “Spaciughino Rap”, il primo varietà per l’infanzia con giochi e premi per tutti. E da lì l’Associazione ripartirà con il lungo calendario estivo dove due saranno i punti fermi che riproporranno i format che anche nell’estate 2018 hanno raccolto tanti consensi , ciascuno di loro una volta a settimana: quelli dell’Alba4Kids rivolti ai bambini e alle loro famiglie, e quelli di AlbaOnStage che comprenderanno tutti gli eventi serali per i più grandi, fatto di concerti, dj set e intrattenimenti vari. L’associazione sta poi già lavorando, a grande richiesta, per la seconda edizione della festa in spiaggia che l’anno passato ha messo a tavola, in riva al mare, più di 500 persone tra turisti e riccionesi.

Per rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione basta visitare il nuovo sito www.riccionealba.com