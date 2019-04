Vacanze di Pasqua: asili e scuole dell'infanzia a Rimini non faranno ponti

Attualità

Rimini

| 11:07 - 18 Aprile 2019

Classe scolastica, foto di repertorio.

Le scuole per l’infanzia e gli asili del Comune di Rimini saranno chiusi per le festività Pasquali, come da calendario scolastico regionale, da giovedì 18 aprile fino a martedì 23 aprile. Si ritornerà in classe mercoledì 24 aprile e, ad eccezione delle feste nazionali della Liberazione (25 aprile) e del Lavoro (1 maggio), non saranno effettuati ulteriori giorni di chiusura.



“Garantire alle famiglie riminesi – commenta Mattia Morolli, assessore ai servizi educativi - la regolarità nell’apertura dei nostri servizi educativi; questo è l’obbiettivo con cui abbiamo impostato un calendario didattico in grado di garantire la massima apertura delle nostre scuole. Nessun ponte dunque nè per il 25 aprile nè per il 1 maggio. Una scelta che va incontro alle esigenze delle tante famiglie riminesi che, proprio durante questo periodo, intensificano spesso le loro attività professionali. Non solo, la regolarità de delle aperture delle scuole garantisce al meglio la realizzazione dei piani didattici, senza forzature o recuperi delle ultime ore degli ultimi giorni di scuola. Un impegno che stiamo rispettando grazie anche alla collaborazione delle insegnanti e del personale, a cui va il mio ringraziamento”.