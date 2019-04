Un torneo di burraco con fine benefico, aiutare un ragazzino a tornare a camminare

Attualità

Novafeltria

| 13:13 - 18 Aprile 2019

La consegna della somma ad Anna Bischi Graziani.

Un torneo di burraco per raccogliere fondi a favore di Aziz, il ragazzino Saharawi seguito dalla onlus Rio De Oro Montefeltro e che deve sottoporsi a una delicata operazione per poter tornare a camminare. L'iniziativa del gruppo di amici "Burracando in Valmarecchia", che si è riunito nei locali di "Tana Libera Tutti" per una divertente sfida a fine benefico. Il premio per i vincitori del torneo è stato offerto dal supermercato Conad di Novafeltria, mentre i soldi delle iscrizioni sono stati devoluti alla Rio De Oro Montefeltro e consegnati ad Anna Bischi Graziani, volontaria della onlus, da parte della signora Palma Ugolini.