Dj Teo Mandrelli guest-star alla festa di Pasqua del Jolly Disco Novafeltria

Eventi

Novafeltria

| 21:37 - 20 Aprile 2019

Festa al Jolly Disco Novafeltria(foto Matthew Scarpellini).

E' tutto pronto al Jolly Disco Novafeltria per un appuntamento tradizionale e atteso con grande trepidazione dai fan dello storico locale riminese. Domenica 21 aprile è in programma "La grande notte di Pasqua", terzultima data della stagione invernale. Evento tradizionale, come già rimarcato: dopo i pranzi e le cene con i parenti, l'apertura delle uova di Pasqua, c'è la consuetudine di chiudere la giornata di festa ballando sulle piste del Jolly e brindando in compagnia. Per "La grande notte di Pasqua" ci sarà poi un ospite d'eccezione in consolle: dj Teo Mandrelli, reduce dalla sua tournée di successo negli Stati Uniti. "Stiamo lavorando a qualche piccola piacevole sorpresa, nel solito grande clima di festa. Quella di Pasqua è una bella serata, dove anche noi gestori e amici ci ritroviamo a brindare tutti assieme", racconta il gestore del locale Francesco Pula. La festa durante questi ponti festivi non si ferma: prossimo appuntamento martedì 30 aprile.