Rollerverucchio sbanca ai campionati regionali Fisr di Riccione

Sport

Verucchio

| 09:51 - 18 Aprile 2019

Elene Bertozzi della RollerVerucchio sul podio.

Ottimi risultati singoli e di squadra nel fine settimana per la Rollerverucchio: 25 atleti sono scesi in pista a Riccione per i Campionati regionali Fisr.

Emozioni forti e importanti per i campioni noti, ma anche per le new entry della squadra di free-style.

Grinta e determinazione pura in roller cross, tempi incredibilmente bassi in speed e inizi di certezze in slides e classic hanno caratterizzato questa kermesse di due giorni.

Ed ecco la corsa ai podi, con destrezza tattica e conclamata.

Immediatamente a fine gara, il primo allenatore della squadra in classic, Nicolhas Santoni Yuki, anche lui tutt’ora atleta di fama internazionale, ci fornisce una radiografia completa delle prestazioni della squadra:

“Bene i bambini piu’ piccoli, considerato da quanto poco tempo sono in squadra.

Aurora Piva molto bene, oro in Style classic e Speed Slalom, Bronzo in Slide e argento in Roller cross.

Benissimo anche le prestazioni di Simone Vanni Lazzari, che piu’ si allena, piu’ si diverte e conquista fiducia e soddisfazione: oro in speed slalom ed in classic.

L’Oro in style va anche a Emil Carlini, che, con la sua coreografia eseguita praticamente senza errori, ha ribaltato i risultati del campionato Uisp disputato solo due settimane fa contro gli avversari di squadra.

Conferma i risultati del Campionato precedente Elena Bertozzi (Oro in Rollercross, Speed slalom, Style classic e battle).

Molto bene anche Corinne Santoni Makoto , che ha fatto una coreografia soddisfacente, riuscendo a realizzare gli steps desiderati (oro in style classic ed in Battle)

Nicolas Vannucci, dopo il suo infortunio che lo ha costretto a qualche mese di fermo, pare far intuire certezza che un pieno recupero fisico possa consentirgli di continuare una carriera sempre più densa di soddisfazioni (argento in classic ed in battle).

Velocissime in speed e imbattibili anche Giulia Bargellini (oro in Roller cross e in Speed slalom), Federica Decataldo ( argento in speed e in style classic) e Sara Lodolini (oro in slide, argento in cross)".

E per gli atleti della RollerVerucchio non mancheranno altri appuntamenti sportivi importanti: Gara Promozionale “Roller in strada” , patrocinata FISR il 18 maggio; Campionato CONI 11-14 anni, il 19 maggio; Coppa Italia FISR, 31 maggio – 2 giugno.



“Nello sport non potrà mai esistere un momento uguale ad un altro” cit. Michael Schumacher.