Riccione, ladri in azione in una boutique: colpo nella notte

Cronaca

Riccione

| 08:03 - 18 Aprile 2019

Pattuglia dei Carabinieri, foto di repertorio.

Malviventi in una boutique di Riccione, ladri svaligiano l'attività in nottata. I delinquenti sono entrati in azione intorno alle 4.30, forzando la porta d'ingresso del negozio, sito in viale Corridoni, a due passi da viale Ceccarini, impossessandosi di tutti gli abiti all’interno dell’attività. Prima di scardinare la porta di vetro hanno silenziato l’allarme con la schiuma espansa. Una volta fatta man bassa, e sicuri di non essere stati scoperti, si sono dati alla fuga. A quanto pare nessuno dei residenti della zona ha sentito nulla, ed a fare l’amara scoperta sono stati proprio i proprietari della boutique la mattina seguente. I proprietari hanno immediatamente contattato i carabinieri, denunciando il furto.