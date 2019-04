Anche i Vigili del Fuoco hanno partecipato a EmergeRimini

Attualità

| 07:49 - 18 Aprile 2019

Vigili del Fuoco a EmergeRimini.

Nelle giornate del 13 e 14 aprile il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ha partecipato alla quinta edizione dell’iniziativa "EmergeRimini" organizzata dal Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della Protezione Civile di Rimini con il patrocinio della Prefettura.

La manifestazione, che è stata inaugurata dal Prefetto, Alessandra Camporota, si è svolta in corrispondenza delle banchine del Porto canale con l’obiettivo di illustrare alla cittadinanza i compiti delle Istituzioni e degli Enti che costituiscono il sistema nazionale di Protezione Civile tramite una serie di dimostrazioni, attività didattiche ed esposizione degli automezzi da parte delle diverse componenti della Protezione Civile.

Nella mattinata di sabato, il Prefetto, accompagnata dal Comandante provinciale, Pietro Vincenzo Raschillà e dai rappresentati di tutti i Corpi dello Stato, ha proceduto alla premiazione delle scolaresche che hanno partecipato all’attività didattica tramite apposite isole tematiche su rischio sismico, idrogeologico ed incendio boschivo.

Lo stand espositivo è stato curato dall’Associazione Nazionale mentre il personale operativo ha effettuato una esercitazione complessa in mare, coordinata dalla Capitaneria di Porto, per la simulazione dell’incendio di un peschereccio con salvataggio degli occupanti, che ha tra l’altro visto la partecipazione del Servizio 118, della Croce Rossa Italiana e dei volontari di Protezione Civile.

I Vigili del Fuoco hanno inoltre partecipato a due dimostrazioni congiunte rispettivamente per uno scenario NBCR, in concorso con servizio 118 e Croce Rossa Italiana, e su parete attrezzata per simulazione soccorso in ambiente impervio, in collaborazione con il CNSAS ed il SAGF (Soccorso Alpino Guardia di Finanza).