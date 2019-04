Volley San Marino, impegni delle Nazionali in vista dei Giochi dei piccoli stati

Sport

Repubblica San Marino

| 07:29 - 18 Aprile 2019

Nazionale San Marino volley.

Dopo la sconfitta di mercoledì 27 marzo con il Villa D’Oro, la nazionale maschile di volley sammarinese ha affrontato, mercoledì 17 aprile, la finalina per il terzo posto del torneo di pallavolo che l’ha vista protagonista con lo stesso Villa D’Oro, l’Anderlini e l’Azimut, tutte squadre modenesi di serie B. Si è sempre giocato sotto la Ghirlandina (diluendo le giornate di gara per via dei rispettivi impegni di campionato).

Per la conquista della terza piazza San Marino ha affrontato e battuto per 3 a 2 (25/18 18/25 31/29 25/15 17/15) l’Anderlini Modena nonostante si sia dovuta presentare a ranghi ridotti sul parquet. Fuori il libero Lorenzo Benvenuti che è impegnato nei play-off scudetto con Modena, il centrale Matteo Zamagni che gioca i play-off di A2 con Spoleto e Andrea Lazzarini che si è accomodato in panchina vittima del mal di schiena, il Ct Stefano Mascetti ha dovuto rinunciare, all’ultimo momento, anche al centrale Matteo Bernardi vittima di un problema muscolare nel riscaldamento. Hanno quindi giocato Marco Rondelli, Giuliano Vanucci, Ian Kiva, Alessandro Peroni, Nicolas Farinelli, Elia Lazzarini e Davide Bacciocchi.

Il commento del Commissario tecnico Mascetti: “Buona partita da parte di tutti. I ragazzi stanno crescendo e stanno migliorando. Pur se a ranghi ridotti abbiamo retto il confronto e questo fa ben sperare in vista dei Giochi dei Piccoli Stati, il nostro obiettivo annuale”.

Nazionale femminile - Le ragazze guidate dal Ct Loris Polo e dal direttore tecnico Cristiano Lucchi giocano, invece, una serie di amichevoli in Lombardia, esattamente a Gorla (B2), Lazzate (serie C) e Lecco (mista C/B1). Iniziano oggi, giovedì 18, alle 20.30, con il Gorla 1990 per poi affrontare il Lazzate Volley venerdì 19 (sempre alle 20.30) e la Pallavolo Picco Lecco sabato 20 alle 16.30. Sono state convocate 14 giocatrici: Valeria Benvenuti e Allegra Piscaglia (palleggiatrici); Anita Magalotti, Chiara Parenti, Cristina Bacciocchi, Elena Para, Sara Canuti, Angelica Simoncini (schiacciatrici e opposte); Giulia Tomassucci, Rachele Stimac, Federica Tura, Elisa Vanucci (centrali); Elisa Ridolfi, Pasolini Alice (libero).

Questi impegni agonistici sono stati fortemente voluti dalla Federazione del Titano, in accordo con il Cons, con l’intento di preparare al meglio le squadre in vista dei Giochi dei Piccoli Stati in programma in Montenegro dal 27 maggio al primo giugno.