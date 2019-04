Calcio giovanile, felice debutto del Rimini Under 17 e Under 14 ai tornei Zini e Pecci

Sport

Rimini

| 18:57 - 17 Aprile 2019

La squadra Under 17 del Rimini Calcio giovedì affronta il Verona nel torneo Zini di Rubiera.

Debutto col botto mercoledì sera al Memorial "Gustavo Zini" di Rubiera, per l'Under 17 di mister Lele Vanni. I biancorossi hanno superato 3-2 il Modena grazie alle reti di Francesco Canini, Pecci e Pascucci. Giovedì sera il Rimini affronterà il Verona (fischio d'inizio ore 20.30).

Buona la prima anche per l'Under 14 di mister Massimo Finotti che mercoledì pomeriggio, nel primo match della 38ª edizione del Torneo “Daniele Pecci” - 10° Memorial “Ferruccio Giovanardi”, sul rettangolo verde di Igea ha sconfitto con un netto 4-1 i giapponesi del Thespakusatsu Gunma. Per i biancorossi sono andati in rete Lonardo, autore di una doppietta, Nastase e Tamai. Domani, sempre allo stadio "La Valletta" (fischio d'inizio ore 20) il Rimini giocherà l'attesa sfida con il Milan.