Pasqua nei parchi riminesi, tante proposte per le famiglie

Dove andare a Pasqua con i bambini? Per i parchi Costa Edutainment di Rimini, Riccione e Cattolica la parola d’ordine è: “Vieni in Romagna!”. Nell’uovo di Pasqua di Oltremare, Acquario di Cattolica e Italia in Miniatura ci sono tante di quelle sorprese per tutta la famiglia che viene voglia di non tornare più in città.



OLTREMARE. A Oltremare sono tutti pazzi per il piccolo wallaby, la novità 2019 dell’area Australia Experience. Coccolato e nutrito con amore, il baby cresce a vista d’occhio e ha già fatto i suoi primi salti dentro e fuori il marsupio di mamma Magda fra la meraviglia di tutti.

Per queste festività, dal 20 al 22 aprile, al parco è… Caccia alle uova! Il Family Experience Park di Riccione propone un gioco, importato dalla tradizione europea: il coniglio di Pasqua ha nascosto le uova colorate nell’area del Delta, chi le troverà potrà divertirsi a decorarle! L’attività parte (in tutti e tre i giorni) alle 12:15 ed è gratuita. Capienza massima 50 bambini, si consiglia la prenotazione, allo 0541.4271.

A Pasqua, il cuore dell’avventura è una famiglia senza paura! In regalo a tutte le famiglie, il Passaporto dell’Avventura da far timbrare con le varie esperienze e da portare a Ulisse. La mascotte del “Delfino curioso” incontrerà le famiglie tutti i giorni per autografi e selfie.

Tutti i giorni tante emozioni: nell’appuntamento con Delfini, lo spettacolo della natura per incontrare Ulisse, Pelè, Taras nella Laguna di Ulisse, la più bella e grande d’Europa, nelle emozioni ad ali spiegate del Mulino del Gufo per il Volo dei Rapaci e nel nuovo Volo dell’arcobaleno con i coloratissimi pappagalli. Per fare farsi un regalo indimenticabile il parco mette a disposizione anche programmi interattivi: piccole sessioni a numero chiuso, per un incontro ravvicinato con delfini e rapaci, da prenotare in anticipo: “Addestratore per un giorno”, “Incontra il delfino”, “Falconiere per un giorno”, “Incontra i rapaci”.

Il pic nic di Pasquetta si farà nel Delta, fra cicogne, aironi e cigni. Dedicati a grandi e piccini, l’incontro con gli animali della Fattoria e l’avventura della nuova Isola di Ulisse, con oltre 4.000 mq con ponti sospesi, barche attrezzate con cannoni ad acqua.

All’interno, Pianeta Mare, Pianeta Terra e la fantastica esperienza di Darwin giungla preistorica dove vedere gli alligatori!

Prenotazioni: 0541.4271 – www.oltremare.org



ITALIA IN MINIATURA. Scarta l’uovo, trova l’Italia! Italia in Miniatura come non si è mai vista sorprende un restyling che rende le centinaia di piazze e di monumenti così simili a quelle vere da farsi venire una sindrome di Stendhal… in miniatura! Sono ben 273 i monumenti in scala delpatrimonio architettonico italiano ed europeo, ristrutturati, animati da trenini sfreccianti, 5000 alberi veri in miniatura, ponti girevoli, orchestre mignon che suonano davvero, montagne innevate – compreso il vulcano Etna che erutta veramente - fontane zampillanti, mari, fiumi, laghi e cascatelle, in un susseguirsi di scorci e scene da lasciare stupefatti e ammirati.

A Pasqua inaugura anche il nuovo calendario di eventi Experience da vivere con tutta la famiglia, come “La bottega del vasaio”,novità 2019. Nell’Italia delle ceramiche e delle maioliche, ecco l’occasione di imparare questa antica arte mettendo letteralmente le mani in pasta! Un maestro vasaio mostrerà la creazione di vasi e brocche al tornio nelle giornate del 20, 21, 22, 23, 25 e 28 aprile. Nel pomeriggio, i bambini potranno partecipare a laboratori aperti e gratuiti, su prenotazione, per cimentarsi con una speciale argilla da trasformare, quasi per magia, in oggetti quotidiani, come dadi da gioco e lucerne. Del resto, di magia si tratta, perché si sa: la traduzione di “Harry Potter” è proprio “Harry il vasaio”.

Tante sono le attrazioni del parco, comprese nel prezzo del biglietto: l’emozione adrenalinica delle rapide di Vecchia Segheria, Torre Panoramica, gli assedi medievali di Cannonacqua, il viaggio per acqua di Venezia, con il Canal Grande fino a Piazza San Marco, in scala 1:5 (grande un quinto dell’originale) o quello sospeso della Monorotaia che viaggia a mezz’aria lungo tutto il perimetro dell’Italia. Per provare ed esplorare ci sono Luna Park della Scienza, le automobili in miniatura della Scuola Guida Interattiva e l’incontro con i pappagalli del Pappamondo. Per i piccolissimi, Pinocchio, PlayMart, o la magia di un’antica Giostra Cavalli della Belle Epoque, per sognare e viaggiare con la fantasia, nel paese in miniatura più bello del mondo. Un piccolo supplemento è richiesto per AreAvventura e Cinemagia7D.

Prenotazioni: 0541.736736 - www.italiainminiatura.com





ACQUARIO DI CATTOLICA. Pesce balestra e pesce arciere, pesce soldato e pesce Napoleone, stella di mare, patata di mare, squali nutrice e squali con le ali ma anche piranha carnivori e… vegetariani: all’Acquario di Cattolica le centinaia di nuovi esemplari di pesci e animali marini raccontano tutti gli habitat acquatici del mondo. Se ne incontrano oltre 10.000, nei quattro percorsi al coperto che coinvolgono il visitatore nella meraviglia della natura, attraverso diversi scenari ciascuno dedicato ai diversi ecosistemi.

Dal benvenuto dei simpatici pinguini di Humboldt – dove i bambini possono giocare a diventare n “pinguino imperatore” - alla visione degli squali toro più grandi d’Italia che nuotano in una vasca da 700.000 litri di acqua salata, dalle vivaci lontre con l’argento vivo addosso alla vasca tattile dei trigoni e razze, l’Acquario di Cattolica è il secondo acquario d’Italia per dimensioni, ambienti e varietà delle specie ospitate.

Tutti possono partecipare alla vita dell’Acquario prenotando gli “Incontri straordinari”, appuntamenti interattivi che si svolgeranno ogni giorno, compresi weekend di Pasqua e ponti di primavera. Si può diventare Piccolo Veterinario, curiosare Dietro le quinte dell’Acquario, andare alla scoperta dei Segreti del Rettilario e, per la prima volta in Italia, chiacchierare in diretta con un sub immerso nella barriera corallina in Voci dal Mare. Uno staff di esperti è a disposizione del pubblico negli orari delle cibature quotidiane di squali, pinguini, lontre e trigoni. L’Acquario di Cattolica è una full immersion negli ambienti più delicati e meravigliosi del pianeta, come la foresta di Mangrovie e l’Antartide, ma anche nel preoccupante impatto a inquinamento da plastica nell’area Plastifiniamola, dove il visitatore diventa “un pesce” e nuota fra i rifiuti plastici galleggianti. Sorprendenti anche le bizzarre creature nella mostra Abissi, terra aliena, dedicata agli abitanti delle profondità, con riproduzioni di animali leggendari come il un calamaro gigante di tredici metri.

Prenotazioni: 0541 8371 - www.acquariodicattolica.it



PROMOZIONI.Sui siti web di ciascun parco c’è la possibilità di acquistare online risparmiando anche i vantaggiosi biglietti combinati. Oltre a Italia in Miniatura, Oltremare, Acquario di Cattolica e già possibile pre acquistare Aquafan (che riaprirà il 1 giugno 2019) e il musical Movie novità 2019 dell’Oltremare Theatre.

Ingresso sempre gratuito per i bimbi sotto il metro e sempre ridotto per quelli fino a 140 cm e per gli over 65. Il biglietto di Italia in Miniatura e Oltremare permette un secondo giorno gratis a scelta. Dulcis in fundo: contro pioggia e imprevisti, l’opzione Save the fun permette di non perdere il biglietto se non lo si consuma.