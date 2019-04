Una divertente caccia all'uovo gigante per i bambini delle scuole di Riccione

Attualità

Si è concluso mercoledì mattina il giro in trenino dei quartieri con i bambini delle scuole dell’infanzia, nidi e materne di Riccione organizzato in due mattinate in occasione delle festività pasquali.

Così come accaduto a Natale con il progetto "Green Christmas", uova di Pasqua giganti sono state posizionate in cinque quartieri della città - grazie alla collaborazione dei diversi buon vicinato – e decorate, con la cura e la partecipazione delle insegnanti, dai bambini delle scuole dell’infanzia comunali e paritarie. Per la prima volta una delle installazioni è stata collocata alla casa Pullè e i bimbi questa mattina hanno fatto festa insieme ai nonni della residenza.



In questi giorni nelle scuole coinvolte è stato inoltre distribuito l’invito a partecipare alla Caccia all’uovo in programma al Parco della Resistenza lunedì 22 aprile. A partire dalle ore 16.00 (il ritrovo è presso la casa colonica) bambini e ragazzi potranno divertirsi in questa speciale caccia al tesoro alla ricerca di indizi distribuiti nel parco, fino ad aggiudicarsi il primo premio e tante altre sorprese e uova di cioccolato per tutti i partecipanti. La partecipazione alla Caccia all’uovo è gratuita e in collaborazione con l’azienda Rovelli.