New Factor, la ditta riminese firma importante accordo con i californiani della Wonderful

Attualità

Rimini

| 17:01 - 17 Aprile 2019

Stabilimento New Factor di Cerasolo.

L’azienda californiana Wonderful e la riminese New Factor, specializzata nella commercializzazione della frutta secca presso la grande distribuzione italiana, hanno firmato un accordo di esclusiva per la distribuzione dei pistacchi e mandorle a marchio Wonderful sul mercato domestico.

Wonderful Pistachios è il leader mondiale nel mercato dei pistacchi e ha conquistato una posizione di leadership nei reparti ortofrutta e snacking di molti retailer europei.

New Factor è una delle aziende leader in Italia e tra le più innovative nel comparto degli snack salutari a base di frutta secca e disidratata, nota per un sistema verticalmente integrato, dalla produzione, selezione e distribuzione di noci italiane di alta qualità sotto il marchio ‘’Mister Nut Noci di Romagna’’. Negli ultimi 25 anni, New Factor si è fortemente distinta per aver sviluppato le vendite, nella grande distribuzione italiana, di pistacchi e mandorle e altri tipi di frutta secca come arachidi, anacardi e i altri healthy snack.

La partnership, basata sulla reciproca esperienza, mira a sviluppare in Italia la categoria della frutta secca ed in particolare il consumo di pistacchi e mandorle, offrendo una combinazione unica di prodotti di alta qualità, una distribuzione efficace e un piano di attivazione del consumatore a 360 °. “Dopo anni di collaborazione e amicizia, - commenta l’amministratore delegato New Factor, Alessandro Annibali - siamo orgogliosi di essere stati scelti per la distribuzione in Italia del loro prodotto a marchio Wonderful. Siamo certi che l’ingresso di un player così importante sul mercato italiano, presente a livello mondiale e universalmente riconosciuto per la qualità dei suoi prodotti, non possa che dare smalto alla categoria in cui New Factor opera con successo da più di 30 anni”.

I consumatori italiani stanno abbracciando sempre più stili di vita sani, con particolare attenzione agli snack salutari e con un elevato apprezzamento per la frutta secca: sia i consumatori che i distributori sono aperti a provare prodotti californiani di alta qualità.

Questa collaborazione in esclusiva è già attiva. Nelle prossime settimane e nei mesi seguenti, saranno lanciate iniziative promozionali vero la grande distribuzione e il consumatore finale.



NEW FACTOR. Nata nel 1959, oggi New Factor è una delle aziende leader nel settore della frutta secca e degli snack naturali, distinguendosi per esperienza, tradizione, ma soprattutto innovazione. New Factor offre una vasta gamma di snack a base di frutta secca e noci, realizzati in maniera tale da mantenere intatta la bontà e il loro contenuto salutare, per uno stile di vita sano e di qualità. Sono impiegati 80 dipendenti e il fatturato nel 2018 è stato di 43 milioni di euro.