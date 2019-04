FOTO Valentino Rossi istruttore di guida al Misano World Circuit, l'iniziativa benefica

Sport

Misano Adriatico

| 16:35 - 17 Aprile 2019

La consegna dell'assegno alla fondazione Simoncelli (foto Marzio Bondi).

Dainese ha scelto Misano World Circuit per proporre Riding Master, il primo capitolo di Dainese Experience, progetto che mira ad unire gli appassionati del marchio vicentino e a far vivere loro esperienze uniche, in pista coi grandi campioni delle due ruote.



“Questo bellissimo evento firmato Dainese, uno dei nostri prestigiosi partners commerciali – commenta il Managing Director di MWC Andrea Albani – riassume perfettamente il senso della nostra attività. Un brand internazionale sceglie Misano per una giornata nella quale divertimento, sicurezza e formazione stanno insieme in un contesto di alto profilo, con grandi campioni e tutto il mondo del motorsport, sotto la luce dei riflettori accesi dai media. Ciò è possibile perché il Simoncelli è un circuito nell’elite mondiale, ospita grandi eventi ed è collocato nel cuore della Motor Valley, oltre ad essere integrato in un territorio vocato all’accoglienza”.



Dainese ha distribuito i partecipanti in vari livelli: in pista chi voleva alzare il proprio livello di guida, chi voleva muovere i primi passi tra i cordoli e cimentarsi con staccate e scelta di traiettorie, chi voleva migliorare la confidenza col mezzo e chi invece era ai primi passi.



Dainese Riding Master ha offerto a tutti i partecipanti il meglio in quanto a corsi di guida sportiva e guida sicura, facendo trascorrere una giornata unica all’insegna del divertimento tra appassionati delle due ruote.



Inutile dire che l’esperienza più ambita è stata quella di scendere in pista con Valentino Rossi, nell’insolita veste di istruttore che dispensa consigli per migliorare la tecnica di guida fra i cordoli del Simoncelli.



Dainese VR46 Class ha messo in palio i biglietti per questa fantastica esperienza e i proventi dell’asta sono stati consegnati nel pomeriggio alla Fondazione Marco Simoncelli.

In pista in qualità di istruttori anche i piloti della VR46 Riders Academy Franco Morbidelli, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri e Marco Bezzecchi. Nei box anche Mattia Pasini, Massimo Roccoli, Loris Capirossi, mentre stavolta in veste di ‘studenti’ si sono cimentati i commentatori tv di Sky, Guido Meda e Mauro Sanchini. Presenti a MWC anche le telecamere di SKY e Mediaset con l’inviato Alberto Porta per documentare la giornata.