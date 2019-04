Ultimati i lavori di sistemazione della Strada Provinciale 22 'Leontina'

Attualità

San Leo

| 16:03 - 17 Aprile 2019

Come si presentava la frana sulla Strada Provinciale 22 'Leontina' (località Galleria).

Sono stati completati i lavori di sistemazione sulla SP 22 “Leontina”a San Leo, un intervento reso necessario da due frane risalenti al marzo dell’anno scorso, anche se già da tempo erano state ristabilite le normali condizioni di transitabilità.

Nel marzo 2018, a seguito di eventi meteorologici intensi, la “Leontina” era stata interessata da due importanti movimenti franosi, rispettivamente al Km 2+800 in località Galleria e al Km 4+650 in Località Agenzia, entrambe nel Comune di San Leo.

Le frane avevano provocato il crollo della sede stradale, costringendo all’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Inoltre, la frana in località Agenzia, anche per la presenza di un’abitazione a ridosso della sede stradale, aveva comportato l’istituzione, seppur per un breve periodo, della limitazione al transito dei mezzi pesanti, situazione che aveva determinato ripercussioni sul normale transito, specie turistico, diretto al castello di San Leo.

Per effettuare i lavori sono stati redatti, da parte dell’Ufficio Viabilità della Provincia di Rimini, due progetti, del costo rispettivamente di 150.000 euro per Galleria e di 143.800 euro per Agenzia, quest’ultimo finanziato in parte dalla Protezione Civile Regionale con 73.800 euro.