Assunzione lavoratori stagionali per le imprese di Rimini, rinnovato l'accordo

Attualità

Rimini

| 15:24 - 17 Aprile 2019

Gianni Indino, presidente Confcommercio Rimini.

Importante accordo per le imprese del commercio. Confcommercio della provincia di Rimini ha trovato l’intesa con le organizzazioni sindacali provinciali, Cigl Cisl e Uil, con le quali è stato firmato l’accordo sulla Stagionalità. L’accordo prevede la possibilità di assumere personale a tempo determinato per ragioni di stagionalità, (ad esempio un commesso), senza limiti numerici per tutte le attività commerciali situate nei Comuni turistici della provincia di Rimini che applicano il CCNL Terziario Distribuzione e Servizi e che sono fortemente condizionate da un’intensificazione dell’attività in alcuni periodi dell’anno. Questo accordo ha validità per la stagione estiva 2019 (dal 1° aprile fino al 30 settembre 2019). In audio Gianni Indino, presidente Confcommercio Rimini.