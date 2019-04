Spaccio e rapina aggravata, due uomini finiscono in carcere

Cronaca

Rimini

| 14:53 - 17 Aprile 2019

Auto della Polizia, foto di repertorio.

La Squadra Mobile della Polizia di Rimini ha rintracciato due uomini, il primo condannato per concorso in rapina aggravata, il secondo per spaccio di sostanze stupefacenti. Un 46enne pluripregiudicato di origine riminese è stato il destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Ferrara lo scorso 16 aprile: dovrà espiare 8 anni di carcere per una rapina del luglio 2004. Il secondo arrestato è un 42enne pregiudicato di origine napoletana, residente a Rimini, che per pregressa attività di spaccio dovrà scontare pena di tre anni e dieci mesi di reclusione, più il pagamento di 3460 euro di multa. Anche in questo caso la Polizia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dal Tribunale di Rimini.