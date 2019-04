I perdenti illustri raccontati nel divertente spettacolo dell'attore Andrea Muzzi

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 14:51 - 17 Aprile 2019

Andrea Muzzi.

Ultimo appuntamento della stagione con uno spettacolo del cartellone "Massari comico", per salutare il pubblico del teatro di San Giovanni in Marignano.

Giovedì 18 aprile, alle 21, Andrea Muzzi, attore di cinema e teatro (Benvenuti in Casa Gori, Zitti e mosca, Ti amo in tutte le lingue del mondo) racconta una comicissima serie di “perdenti illustri” che, loro malgrado, hanno fatto la storia dello sport, dello spettacolo e dell’arte. In scena con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento.

Cosa ha spinto il pugile Eric Crumble a salire sul ring 31 volte e a subire 31 ko di fila? Perché il samoano Trevor Misapeka ha accettato di correre contro la sua volontà (e i suoi 130 kg) i 100 m alle Olimpiadi? E perché il giovane bassista Stuart Sutcliffe ha abbandonato dopo soli due anni un complessino di Liverpool che riteneva senza futuro? Raccontando una comicissima serie di “perdenti illustri” che, loro malgrado, hanno fatto la storia dello sport, dell’arte e dello spettacolo, la pièce affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della nostra società: il fallimento. Considerato come un semplice fatto negativo, il “perdere” è in realtà la chiave per affrontare le sfide e preparare le vittorie del proprio futuro. All’alba perderò è un esilarante inno alla vita e a coloro che non si sono mai arresi. Perché il segreto della vittoria è in primis accettare la propria paura di perdere e saperla gestire.

Spettacolo in abbonamento.

Per info & prenotazioni: 3895405804

Biglietto intero 12 euro, ridotto (under 25 e over 65): 10 euro.