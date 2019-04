Internet gratis in viale Ceccarini a Riccione: 'segnale di accoglienza per i turisti'

Attualità

Riccione

| 14:46 - 17 Aprile 2019

L'assessore Luigi Santi prova il wi-fi in viale Ceccarini.

Basta avere a disposizione uno smartphone, oppure un tablet o computer portatile per poter sfruttare i vantaggi del wifi gratuito attivato in viale Ceccarini dalla ferrovia a piazzale Roma. Connettendosi alla rete denominata “ EmiliaRomagnaWIFI “ da oggi cittadini e turisti possono navigare su internet senza necessità di autenticazione.

Attraverso la banda in fibra ottica fornita da Lepida Scpa, società partecipata della Regione Emilia Romagna, e l’installazione di 9 accesso point, è garantita una copertura ottimale consentendo a chiunque di connettersi attraverso il proprio dispositivo.

Questo servizio è anche un segnale di accoglienza rivolto a tutti i turisti che percorrono viale Ceccarini e possono ricevere celermente e semplicemente informazioni utili dal web. Non sono previste restrizioni alla fruizione di servizi e contenuti, secondo il principio della net neutrality Il progetto, finanziato dall’amministrazione e realizzato dal Sistema Informativo Comunale, fa seguito all’attivazione avvenuta nei mesi scorsi del wifi gratuito presso le sedi pubbliche della Residenza Comunale, la Biblioteca Comunale, il Palazzo del Turismo e il Comando della Polizia Municipale.



Per l’assessore Luigi Santi con delega al Sistema Informatico Comunale “ Sentirsi sempre più a proprio agio in città significa permettere a chiunque, mentre passeggia lungo viale Ceccarini, di collegarsi ad intenet in maniera agile e automatica. Come amministrazione è in corso la valutazione di estendere il wifi in altre zone della città, presto si procederà invece all’affidamento dei lavori per la copertura di tutti i plessi scolastici di Riccione”.