Campionato regionale freestyle a Riccione: entusiasmo in pista e sugli spalti

14:30 - 17 Aprile 2019

La squadra del Roller Riccione.

Ancora sfide su ruote a Riccione con il Campionato Regionale di Freestyle FISR organizzato dal Roller Riccione, al quale hanno partecipato circa 80 ragazzi nelle diverse discipline. Uno sport avvincente quello dei pattini in linea, sui quali nello scorso fine settimana gli atleti si sono sfidati in 7 specialità su ruote, ognuna con difficoltà specifiche, che richiedono tanta costanza nella preparazione ed una grande dose di precisione e concentrazione. Uno spettacolo sempre gradevole da vedere, che ha tenuto il pubblico incollato alle tribune a tifare con entusiasmo.

Buoni i risultati del Roller Riccione, un piccola squadra in crescita costante sia come numero di atleti che di risultati, composta prevalentemente da giovanissimi, che hanno colorato di verde tanti podi nelle diverse specialità. Prossima tappa i Campionati Nazionali suddivisi in varie tappe in giro per l’Italia, da Pordenone a Lamezia Terme, in base ad età e disciplina, dove gli atleti proseguiranno la lunga stagione agonistica che si concluderà definitivamente solo ad inizio agosto, di nuovo a Riccione, con la gara internazionale WSSA Riccione Beach Battle.



LE MEDAGLIE DEL ROLLER RICCIONE.

Disciplina Classic Style

1° posto Federico Mainolfi cat. Ragazzi

1° posto Rebecca Azzetti cat. Ragazze

2° posto Lucrezia Morri cat. Ragazze

2° posto Alessandra Semprini cat. Allievi

2° posto Giulia Ugolini cat. Esordienti

3° posto Agata Antonelli cat. Esordienti

3° posto Alice Balducci cat. Ragazze

6° posto Irene Ragusa cat. Esordienti



Disciplina Roller Cross

1° posto Giulia Ugolini cat. Esordienti

1° posto Lucrezia Morri cat. Ragazze

2° posto Rebecca Azzetti cat. Ragazze

3° posto Alice Balducci cat. Ragazze

3° posto Cristoforo Antonelli cat. Ragazzi

4° posto Valentina Torcolacci cat. Ragazze

4° posto Irene Ragusa cat. Esordienti

4° posto Andrea Mandolesi cat. Ragazzi

4° posto Alessandra Semprini cat. Allievi

6° posto Agata Antonelli cat. Esordienti



Disciplina Speed Slalom

1° posto Lucrezia Morri cat. Ragazze

1° posto Federico Mainolfi cat. Ragazzi

2° posto Giulia Ugolini cat. Ragazzi

2° posto Rebecca Azzetti cat. Ragazze

3° posto Cristoforo Antonelli cat. Ragazzi

4° posto Agata Antonelli cat. Ragazzi

4° posto Alice Balducci cat. Ragazze

5° posto Valentina Torcolacci cat. Ragazze



Disciplina Slide

1° posto Alessandra Semprini cat. Allievi

2° posto Lucrezia Morri cat. Allievi

2° posto Ugolini Giulia cat. Esordienti

3° posto Valentina Torcolacci cat. Allievi

3° posto Cristoforo Antonelli cat. Allievi

4° posto Alice Balducci cat. Allievi

4° posto Irene Ragusa cat. Esordienti