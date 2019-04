Per la prima volta sulla spiaggia di Rimini il torneo scolastico di Ultimate Frisbee

Sport

Rimini

| 14:25 - 17 Aprile 2019

Una gara di Paganello Junior.

Si chiama Pagaschool ed è il torneo scolastico di ultimate frisbee, che quest'anno si terrà per la prima volta sulla sabbia. In attesa del Paganello (Coppa del Mondo di Beach Ultimate) che si terrà dal 19 al 22 aprile, quest’anno sempre sulla spiaggia di Rimini (all’altezza del bagno 34) si svolge anche l’importante torneo finale per le scuole. A contendersi l’ambito trofeo saranno tutti coloro che hanno praticato ultimate frisbee a scuola durante l'anno scolastico 2018-2019.

Diciannove squadre, 160 ragazzi si sfideranno sui campi allestiti nella “Paganello beach” giovedì 18 aprile, proprio il giorno prima del grande torneo riminese.

Le squadre, divise in 3 categorie (Medie, Biennio e Triennio delle Superiori) saranno in spiaggia alle ore 9:00 con il Capitan's Meeting. Alle 9:30 si inizieranno le partite fino a sera. Le premiazioni del torneo saranno alle 16:30.