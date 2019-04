VIDEO: fuoristrada si sfrena, travolge e ferisce operaio mentre lavora nei campi

Cronaca

Saludecio

| 14:20 - 17 Aprile 2019

Un rocambolesco incidente è avvenuto alle 13.15 a Saludecio, in via del mare, in un campo adiacente alla Strada Provinciale 44. Un bracciante impegnato nella raccolta delle olive, dai primi accertamenti pare si tratti di un 50enne dell'Est Europa, è stato travolto da uno Hyundai Tucson, che ha poi terminato la sua corsa schiantandosi contro un albero. La vettura era stata lasciata in sosta in un tratto in salita: probabilmente il freno a mano non è stato innestato correttamente ed è così "scivolata" fino a travolgere l'uomo, impegnato tra gli ulivi assieme al proprietario del terreno. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con eliambulanza, automedica e ambulanza.