Ralf in Bikini, torna la festa da diecimila persone in spiaggia a Cattolica

Eventi

Cattolica

| 14:05 - 17 Aprile 2019

Giovani in festa a Ralf in Bikini.

Si svolgerà i prossimi 24 e 25 Aprile a Cattolica il festival “Musica Libera”, realizzato in collaborazione con gli organizzatori di Ralf in Bikini, commercianti e amministrazione comunale. Il 24 a partire dalle 17,00 la musica animerà strade e locali della Regina. Oltre 30 i locali che proporranno performances live o dj set, grazie alle quali Cattolica si trasformerà in un grande “parco della musica”. Il 25 aprile, invece, sarà il giorno dell'evento Ralf in Bikini, una no-stop musicale di 12 ore che farà ballare da mezzogiorno a mezzanotte. Nella stessa giornata il centro cittadino ospiterà “Bacco, tabacco e Venere”, un contest di body painting che colorerà le vetrine dei negozianti aderenti.



La volontà degli organizzatori di “Musica Libera” è stata quella di ampliare l'offerta musicale che da nove anni contraddistingue la manifestazione “Ralf in bikini” capace di attrarre migliaia di persone durante il giorno della Liberazione. Si è scelto così di creare un contenitore unico su due giornate che coinvolgesse tutto il territorio, cittadini e turisti che soggiornano in città. L'evento verrà presentato nel dettaglio in conferenza stampa giovedì 18 aprile, alle ore 10,30, presso la Sala Giunta di Palazzo Mancini. Vi prenderanno parte, tra gli altri, il Sindaco Mariano Gennari, l'Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, Emma Camputaro per il Body painting contest, il Dj Ralf, il Dj Duba in qualità di direttore artistico dell'appuntamento, Mauro Bianchi tra gli organizzatori di “Musica Libera”. Proprio quest'ultimo lancia il proprio invito a “godersi per due giorni Cattolica con i suoi ritmi e sonorità. Sarà una manifestazione unica nel suo genere alla quale è impossibile mancare. Si annunciano sorprese con uno staff che è al lavoro per preparare addirittura qualcosa di unico e memorabile già per il prossimo anno vista la ricorrenza del decennale di Ralf in Bikini”.