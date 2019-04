Baseball, venerdì a San Marino (ore 20) il playball del campionato in onore di Rino Zangheri

Sport

Repubblica San Marino

| 14:02 - 17 Aprile 2019

Il presidente del Rimini Baseball Rino Zangheri.









Serata importante, quella di venerdì. Non solo perché inizia il campionato dopo un inverno lungo e molto particolare, ma anche per quello che succederà a Serravalle. San Marino Baseball e Fortitudo Bologna si troveranno di fronte anche per ricordare RINO ZANGHERI e il suo Rimini, per una storia neroarancio fatta di vittorie e trionfi, momenti da ricordare e passione ultradecennale. Per Rino Zangheri e per il suo Rimini, il San Marino Baseball vestirà le ultime casacche arancioni utilizzate dai Pirati. Giocherà con quelle divise la partita con Bologna e affronterà così, in questa maniera, lo start della stagione agonistica 2019. Prima del playball (ore 20), le due squadre saranno accompagnate in campo dalle squadre del territorio: San Marino, Titano Bears, Torre Pedrera Falcons, Junior Rimini, Rimini 86, Piranhas Valmarecchia e Forlì Softball. Verrà ricordato il “Pres”, al timone del Rimini Baseball per 45 anni. L’ingresso sarà gratuito