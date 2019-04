Volley A2 femminile, per l'Omag ad Orvieto la prima sfida dei quarti playoff (20,30)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 13:16 - 17 Aprile 2019

La Omag di San Giovanni in Marignano stasera in campo ad Orvieto in gara1 dei quarti di playoff.



Stasera prima sfida dei quarti di playoff di A2 femminile di volley per la Omag San Giovanni in Marignano. La squadra di Saja sfida ad Orvieto (ore 20,30) la Zambelli Orvieto, sabato della vigilia pasquale ritorno in casa col vantaggio di giocare l’eventuale set supplementare di spareggio nel suo impianto.

Uno scontro che ripete quello dello scorso anno all'over season, complessivamente il nono: sei le volte in cui hanno prevalso le romagnole, due le occasioni in cui sono state le rupestri a festeggiare e sempre davanti al proprio pubblico. In stagione tre vittorie interne, due nella Pool Promozione e una, a favore della Omag, nel quarto di finale di Coppa.

Al termine della seconda fase le marignanesi hanno ottenuto 30 punti, frutto di dieci vittorie e otto sconfitte che sono valse il quarto posto: la Zambelli ha raccolto 24 punti centrando otto successi e ceduto dieci volte chiudendo settime.

La Zambelli guidata in panchina dal coach Matteo Solforati sono pronte a farsi valere e nelle ultime due settimane hanno acquisito la consapevolezza di poter essere competitive con qualsiasi avversaria. Per neutralizzare l’offensiva nemica le orvietane si affideranno alle notevoli capacità in regia di Vittoria Prandi e alle grandi qualità a rete della schiacciatrice Silvia Bussoli , atlete che hanno spesso fatto la differenza.

L'Omag è una compagine che sa giocare un’ottima pallavolo, ma provengono da una sconfitta esterna maturata sul campo del fanalino di coda Martignacco che ha negato loro l’aggancio del terzo posto. Le marignanesi dispongono di un roster di grande qualità, su tutte spicca l’opposta Costanza Manfredini e la centrale Giuditta Lualdi, le due bocche da fuoco che si sono rivelate più prolifiche negli ultimi tempi.

Tre le ex della partita, Alessandra Guasti da un lato e Mila Montani e Sara Angelini dall’altro, per un match che è stata affidato alla direzione arbitrale formata da Alberto Dell’Orso (PE) ed Alessandro Somansino (Teramo).

Probabili titolari Orvieto: Prandi in regia, Venturini opposta, Montani e Ciarrocchi al centro, D’Odorico e Bussoli schiacciatrici, Cecchetto libero. Possibili partenti San Giovanni in Marignano: Battistoni in regia, Manfredini opposta, Gray e Lualdi al centro, Saguatti e Pinali schiacciatrici e Gibertini libero.