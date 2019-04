Giro d'Italia a Riccione, gli studenti del liceo artistico decorano il sottopasso Angeloni

Attualità

Riccione

| 12:58 - 17 Aprile 2019

Anche il liceo Artistico “Volta- Fellini” partecipa e collabora al passaggio del Giro d’Italia previsto a Riccione il 19 maggio. Gli studenti della 4F, sezione Grafica, sono al lavoro per realizzare l’allestimento del sottopasso di via Angeloni. Due opere grafiche disegnate dai ragazzi con protagonista il grande evento del Giro verranno infatti montate nel sottopasso. In questa prima fase, sono già state individuate due immagini di forte impatto rappresentative dell’evento. Alla progettazione, a cui hanno assistito nei giorni scorsi il sindaco Renata Tosi e il vicesindaco Laura Galli, i ragazzi hanno lavorato in squadra seguiti dagli insegnanti Roberto Caldari e Davide Fraternali.



Dopo l’impaginazione e la sistemazione delle bozze, seguirà con gli amministratori un altro incontro, segno di vicinanza e collaborazione tra l’istituto scolastico e l’amministrazione. Un lavoro di squadra, accolto dagli studenti con entusiasmo e interesse, commentano gli insegnanti, che ha dato loro l’opportunità di prendere parte attivamente alla grande attesa del Giro. Dopo la presentazione degli eventi primaverili, sportivi e culturali, prende così corpo anche il coinvolgimento delle scuole. L’Istituto artistico “ Volta – Fellini” , oltre alle opere per il sottopasso Angeloni, ha in corso la collaborazione per la realizzazione del logo alla candidatura Unesco della spiaggia di Riccione e il progetto “ Officina delle Arti” con il Museo del Territorio.