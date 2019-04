Comune di Coriano conferma i contributi per i centri estivi per bimbi con disabilità

Attualità

Coriano

| 12:43 - 17 Aprile 2019

L'assessore Beatrice Boschetti.

Il Comune di Coriano anche quest’anno ha pubblicato il bando per l’erogazione di contributi alle famiglie che iscrivono i propri figli diversamente abili ai centri estivi. In particolare il contributo viene erogato in forma di voucher ed è destinato al coprire parte del costo degli educatori.

Possono fare domanda i genitori di alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia e della scuola primaria, secondaria di primo grado (indicativamente 3/14anni) che si iscrivono ai centri estivi pubblici e privati.

I richiedenti devono essere in possesso di attestazione ISEE (in corso di validità) del nucleo familiare non superiore ad € 25.000,00 e di una giacenza media dei valori mobiliari nonché saldo degli stessi al 31/12/2018 non superiore ad euro 50.000,00.

Tutte le informazioni e la modulistica sono reperibili sul sito del Comune di Coriano.

Nel 2018 sono stati 17 i bimbi disabili che hanno usufruito dei contributi comunali per frequentare i centri estivi.

Lo scorso anno tra voucher direttamente erogati alle famiglie e contributi diretti ai centri estivi le somme impegnate dall’Amministrazione ed erogate sono state circa 20.000,00 euro.

Beatrice Boschetti (assessore al sociale) commenta: “Anche quest’anno l’Amministrazione conferma la necessità di dare un supporto alle famiglie nel periodo estivo al fine di garantire quella continuità educativa finalizzata al mantenimento delle capacità individuali acquisite a scuole e tanto importante per chi vive la condizione di disabilità.”