Rimini, apre un nuovo Despar in via Saffi: taglio del nastro giovedì 18 aprile

Attualità

Rimini

| 12:41 - 17 Aprile 2019

Un supermercato Despar (foto di repertorio).

Cresce a Rimini la presenza dell’insegna Despar: giovedì 18 aprile, infatti, apre i battenti in via Saffi un nuovo market gestito da RS Supermercati Despar.

Si tratta del classico negozio di vicinato: 400 metri quadri di superficie, serviti da due casse, in cui trovano spazio tutti i reparti alimentari, compreso un ricco banco di gastronomia calda e – fiore all’occhiello – la macelleria assistita. Perché il titolare, Roberto, ha una lunga esperienza come macellaio, e porta con sé anche tutta la cultura della carne che caratterizza la regione dell’Umbria, da cui proviene.

Anche la moglie Stefania ha esperienza nel mondo della distribuzione e della ristorazione. Galeotta fu la Romagna, che ha fatto incontrare lei, siciliana, e il compagno Roberto, e li ha conquistati al punto da convincerli a restare e avviare qui la loro attività, insieme.

Oltre all’offerta commerciale, sono proprio le storie di chi ci lavora a rendere speciale il nuovo market di via Saffi (che può contare sul supporto ‘tecnico’ di Aspiag Service, la concessionaria Despar per la Romagna, l’Emilia e il Triveneto).

Roberto e Stefania, infatti, hanno assunto ben nove persone. Tra loro c’è anche Valerio, che ha completato il percorso nella Comunità di San Patrignano e ora avrà modo di dimostrare la propria professionalità al banco gastronomia.

Fa parte del team anche Irabor Samsom, che proviene dalla Nigeria e ha ottenuto l’asilo politico: per il momento è in formazione come tirocinante, ma l’obiettivo è quello di assumerlo, una volta completato il suo percorso formativo.

“Siamo felici e orgogliosi di aver questi ragazzi nella nostra squadra”, spiegano Roberto e Stefania. “Loro danno un senso più alto e più umano alla nostra attività di ogni giorno, che non è fatta soltanto di ‘comprare’ e ‘vendere’, ma anche di relazione e crescita insieme”. Il market Despar di via Saffi sarà aperto tutto l’anno, sette giorni su sette, con orario continuato dalle 8 alle 20