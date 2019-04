Parte "Due ruote oltre i confini", ragazzi speciali in tandem fino all’Austria

Attualità

Rimini

| 08:29 - 17 Aprile 2019

Una delle uscite sui pedali organizzata dall’associazione riminese lungo le vie di Roma.

“Due Ruote Oltre i Confini”. Si chiama così la nuova avventura di “Esplora”, l’Associazione sportiva dilettantistica e culturale che progetta attività per ragazzi con disabilità intellettiva-relazionale “facendo sport con i ragazzi e non per i ragazzi – dice Stefano Sarti, che di “Esplora” è uno dei fondatori nonché consigliere direttivo – perché l’obiettivo è abbattere le differenze e le diversità tenendo conto delle possibilità di ognuno”.

Saranno dieci tandem che, partendo da Dobbiaco (Val Pusteria) venerdì 19 aprile e affrontando cinque giorni di piste ciclabili, raggiungeranno il mare Adriatico a Grado, nota cittadina balneare del Friuli – Venezia Giulia. Si passerà in Austria a Berg im Drautal e Villach (il 20 aprile) e si tornerà in Italia attraverso il Tarvisio e Chiusaforte (il 21, giorno di Pasqua) poi Udine (22 aprile) prima dell’arrivo a Grado (martedì 23).

“Prima pedaleremo sulla ciclabile della Drava e poi sulla Alpe Adria. – Spiega Sarti. – Saremo assistiti da tre pulmini che partiranno da Rimini già nella nottata del 18 aprile. Saranno le nostre “ammiraglie in corsa”: su questi troveranno posto tutti i ricambi meccanici necessari, i rifornimenti di cibo e medicinali e il vestiario asciutto. Su quest’ultimo punto mi preme ringraziare il Rotary Club di Rimini e la ditta Alexander di Gatteo che ci hanno permesso di partire con materiale nuovo e adatto all’ambiente che troveremo. Le previsioni indicano che dovremo pedalare anche sotto qualche nevicata ma noi e i ragazzi siamo pronti anche a questa eventualità”.

L’Asdc Esplora non è nuova a “imprese” del genere. Nel 2015 i suoi tandem partirono da Rimini e raggiunsero Roma e il Vaticano percorrendo la via Flaminia fino ad andare in udienza dal Papa. Così come sono numerose e diversificate le attività sportive a disposizione dei ragazzi: dalla canoa e vela al nuoto; dal trekking all’arrampicata; dal basket (con gli Special Crabs) al calcio con il progetto Samba sino alla musica nel progetto il Circolo dei musicant e tanto altro.