Enduro: buona la prima per i sammarinesi al Trofeo Husqvarna a Pavia

| 08:04 - 17 Aprile 2019

I quattro piloti sammarinesi del Motoclub Titano-Team Motorstore.

Fortemente condizionata dalle avverse condizioni metereologiche, con molta pioggia durante la gara, si è svolta nello scorso fine settimana la prima prova (delle 5 in programma) del Trofeo Husqvarna di Enduro, serie riservata esclusivamente ai possessori delle moto svedesi. Organizzata dal motoclub Valle Staffora la competizione si è svolta in provincia di Pavia precisamente a Rivanazzano Terme dove anche i quattro piloti sammarinesi del Motoclub Titano-Team Motorstore si sono cimentati nelle varie classi in programma. Una gara difficile come dicevamo in apertura rovinata dalla pioggia caduta incessante durante la gara, che prevedeva una prova speciale in linea ed una in fettucciato per complessivi tre giri. Il migliore dei titani è stato Lorenzo Fabbri che in classe 125 ha colto un onorevole quarto posto di classe ed il relativo 79° posto assoluto sulle 233 moto al via. Qualche errorino e alcune scivolate gli hanno fatto perdere di una inezia circa 4 secondi, il gradino più basso del podio, dove a vincere è stato Simone Bastianini. Bravo, molto bravo anche Fabrizio Muccioli, il più esperto del poker di driver titani: per lui un ottimo sesto posto in classe 250 due tempi ed il confortante 59° in assoluta e dove a vincere è stato Luca Mitelli. Passando invece ai due esordienti in questo campionato, ma ancor di più in gare di enduro vediamo che Ivan Zanotti con il suo 300 due tempi ha collezionato il 43° posto di classe su 49 al via ed il 168° miglior tempo in classifica assoluta (qui a vincere è stato Paolo Buscone). Infine nella categoria Iron l’ex rallista auto Stefano Lanci ha comunque ottenuto un piazzamento più che confortante per essere all’esordio, per lui l’ottavo posto di categoria su 13 piloti allo start della gara. Tutto sommato buone le prestazioni della squadra sammarinese, dove c’è da dire erano presenti al via piloti di indubbio valore, alcuni anche internazionale e con un passato di decenni di gare all’attivo. Prossima gara per il team Motorstore-Husqvarna il 2 giugno in Liguria a Cairo Montenotte in provincia di Savona. Livio Ceci