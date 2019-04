Rimini, Pasqua nel segno della solidarietà per il Sindacato Autonomo di Polizia Donate coperte fatte a mano, giocattoli e uova di cioccolato per mamme in difficoltà con i loro bimbi

Attualità Rimini | 21:08 - 16 Aprile 2019 Delegazione Sap tutta la femminile in visita a Casa sant’Anna. Sta diventando una piacevole tradizione, quella della “Pasqua della solidarietà” del Sindacato Autonomo di Polizia di Rimini. Per il secondo anno una delegazione Sap tutta la femminile guidata dal segretario provinciale aggiunto Anna Bisulli con Meri Palazzolo e Nadia Coccellato, ha fatto visita a Casa sant’Anna, una realtà che nel riminese accoglie mamme in difficoltà con i loro bambini. E dopo aver chiacchierato davanti ad una tazza di te con le mamme ed i loro bimbi i doni: coperte fatte a mano da Simona Calzolari, giocattoli e uova di cioccolato per mamme e bimbi e la promessa di tornare ancora per consolidare la tradizione ed offrire aiuto concreto. Quest’anno poi una piacevole novità. Il Sap ha voluto bissare le iniziative e grazie alla dottoressa Marzia Giovagnoli della direzione medica ospedaliera Rimini, che ha dato il consenso, abbiamo potuto distribuire uova di cioccolato e giocattoli nei reparti di pediatria e di chirurgia pediatrica dell’ospedale Infermi. Piccoli gesti che fanno bene al cuore.