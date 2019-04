Riccione, bici in bilico sui cornicioni di Riccione: nuova performance di Vittorio Brumotti

Attualità

Riccione

| 17:32 - 16 Aprile 2019

Brunotti sul cornicione del Palacongressi.

E' saltato fuori con il sole e tra i pois anche Vittorio Brumotti per la Primavera del Giro, oggi (martedì 16 aprile) in città su invito del Comune di Riccione per raccontare a modo suo una stagione dedicata alla bici. Indossando la maglia ufficiale della tappa Wine Stage il performer si è divertito a giocare tra cielo e mare in bilico su cornicioni e attraversando le scenografie verdi e rosa che colorano Riccione. La performance si trasformerà a breve in un video-racconto che sarà pubblicato sui canali dell'artista e su quelli istituzionali per promuovere La Primavera del Giro.