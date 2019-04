Mercoledì la presentazione dei risultati del progetto "Misano rigeneriamo il lungomare"

Attualità

Misano Adriatico

| 16:44 - 16 Aprile 2019

Lungomare di Misano.

Mercoledì 17 alle ore 20,30 presso la sede dell’ex Biblioteca di Misano, di Via Marconi, si svolgerà il forum di presentazione dei risultati del Progetto “Misano insieme rigeneriamo il lungomare”.

Il progetto ha dato avvio ad un percorso virtuoso che potrà svilupparsi ulteriormente nei prossimi mesi, affiancando e arricchendo di contenuti condivisi le strategie promosse dal Piano Urbanistico, dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e delle altre politiche che l’amministrazione potrà mettere in atto.



Il progetto è partito dall’analisi approfondita dello stato di fatto, individuando poi una visione del territorio e obiettivi comuni e definendo una serie di linee guida e azioni concrete per la rigenerazione.

Come già per i progetti degli anni scorsi “Misano in Comune” e “Misano per l’inclusione sociale”, anche quest’anno il percorso si è arricchito grazie alla collaborazione instaurata con il Liceo Linguistico Paritario San Pellegrino, i cui studenti si sono cimentati nel concorso “Misano LuOgomare”, realizzando brevi video di interpretazione dell’area del lungomare, che verranno premiati e proiettati, sulla base dei giudizi espressi dei componenti il Tavolo di Negoziazione, costituitosi per la gestione del progetto.



Durante la serata inoltre verranno presentate le varie proposte operative che sono emerse a seguito dei sopralluoghi, incontri, laboratori di progettazione e che rappresentano un indubbio valore aggiunto all’idea complessiva della nuova Misano che il piano urbanistico immagina e che Il Comune intende realizzare a partire dal nuovo lungomare, che sulla base del prossimo bando regionale, di imminente pubblicazione, verrà candidato per realizzare l’ultima parte del lungomare di Misano.