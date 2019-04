Santarcangelo, modifiche alla viabilità in occasione della Via Crucis di Gioventù Studentesca

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:01 - 16 Aprile 2019

Piazza Ganganelli di Santarcangelo.

Venerdì 19 aprile migliaia di ragazzi si ritroveranno a Santarcangelo per l’ormai consueta Via Crucis di Gioventù Studentesca. Come per gli anni passati, per la Via Crucis sono attesi un centinaio di pullman con circa 5mila giovani provenienti da tutta Italia. I pullman sosteranno in piazzale Augusto Campana, dove per questo sarà impedita la sosta a tutti i veicoli ad eccezione di quelli che prenderanno parte alla manifestazione (dalle ore 8 alle 20,30 circa). Pertanto, a partire dalle ore 13,30 fino alle ore 14,15 circa, viale Marini sarà chiuso alla circolazione al fine di consentire l’arrivo e il parcheggio dei pullman e successivamente (fino alle 20,30 circa) resterà percorribile soltanto a senso unico, con direzione di marcia Poggio Torriana-Santarcangelo.



Il percorso della Via Crucis partirà alle 14,30 circa dal Campo della Fiera dirigendosi verso le vie De Bosis e Cesare Battisti, per poi raggiungere piazza Balacchi, e proseguire in via Pio Massani e via Beato Malatesta. Il corteo percorrerà poi via Pozzo Lungo per raggiungere il parco Baden Powell, dove si fermerà per circa un’ora. Successivamente i partecipanti riprenderanno via Dei Cappuccini, scenderanno lungo via Cupa per imboccare via Manzoni e raggiungere l’area verde in fondo alla strada per l’ultima sosta, per poi fare ritorno nel piazzale Campana. Nella fascia oraria compresa tra le 14,30 e le 20 circa, quindi, le vie interessate dalla Via Crucis resteranno chiuse al traffico soltanto per il tempo necessario al passaggio del corteo, che sarà comunque presidiato dagli agenti della Polizia Municipale.



Inoltre, in occasione delle festività pasquali, il mercato settimanale del venerdì sarà prolungato fino alle 20. Pertanto, dalle ore 5,30 fino alle 22 di venerdì 19 aprile sono vietati transito e sosta nelle vie Portici Torlonia, Montevecchi (da via Andrea Costa all’ingresso del parcheggio Francolini), Andrea Costa (tra le vie Daniele Felici e Giordano Bruno), via Giuseppe Verdi (tra le vie Ludovico Marini e Giordano Bruno) e in piazza Marini. L’ordinanza integrale è disponibile sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it.