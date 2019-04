A Pasqua escursioni gratuite in mare con la scuola nautica Albatros di Rimini

Attualità

Rimini

| 15:38 - 16 Aprile 2019

Albatros Scuola Nautica.

La Pasqua riminese si colora di vela. Anche quest’anno, per tutti coloro che non hanno mai provato, la grande occasione di salire a bordo e salpare al largo per qualche ora in libertà.

L'Open Day, organizzato da Albatros Scuola Nautica, è un'iniziativa gratuita che prevede un’uscita in mare di due ore a bordo di grandi cabinati a vela, comandati da una rosa di esperti istruttori.



"L’obiettivo è quello di sensibilizzare le persone e la città di Rimini ed avvicinarsi al mare, – sottolinea Luca Conti, responsabile di Albatros – siamo contornati da migliaia di miglia di bellissimo Mediterraneo, tutto nasce dal mare andare a vela ti porta ad entrarci a stretto contatto, ti porta a rispettarlo".

Il programma prevede 3 turni di uscita nel giorno di Pasqua e Pasquetta: mattino dalle 10.00 alle 12.00, pomeriggio dalle 14.15 alle 16.00 e di nuovo dalle 16.15 alle 18.00.

Il punto di imbarco sarà piazzale Boscovich, lungo il porto canale di Rimini di fronte alla grande ancora all’altezza del Bar Souvenir.



"In questi anni attraverso questa iniziativa, circa un migliaio di persone sono salite a bordo - continua Luca Conti – alcune di loro da quel momento si sono appassionate e da allora non sono più scese. L’emozione più bella? Vedere gli occhi dei ragazzi più giovani accendersi durante il primo bordo di bolina, i sorrisi dei bambini più piccoli che giocano a muovere la ruota del timone che è tanto grande rispetto a loro. Negli adulti invece vedi proprio la lampadina che si accende, l’idea di libertà che scatta, la curiosità di voler conoscere questo mondo e di cambiare il modo di viverlo."



In questo periodo dove, il livello di attenzione sulle grandi tematiche quali inquinamento e surriscaldamento globale si sta alzando nettamente, iniziative come questa, a carattere locale, non possono che fare bene all'ambiente e portare tutti verso un pensiero più green.

Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) inviare una e-mail a info@agenzia-albatros.it o telefonare al numero 3351994379.

Iniziativa gratuita riservata ai maggiori di 14 anni.

I più piccolini si potranno consolare salendo a bordo di una bellissima barca a vela che resterà ferma all’ormeggio e con tanta buona cioccolata.