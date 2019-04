Cattolica, chiusura Ponte di Via Garibaldi per prove di carico

Attualità

Cattolica

| 14:36 - 16 Aprile 2019

Ponte che unisce Cattolica e Gabicce Mare.

Per la necessità di effettuare prove di carico, domani mattina, 17 aprile, dalle 8,00 e fino al termine delle operazioni, è prevista chiusura totale al traffico sia veicolare che ciclopedonale sul Ponte di via Garibaldi che unisce i Comuni di Cattolica e Gabicce Mare. Al termine delle prove verrà riattivata la circolazione con senso unico alternato. Durante la chiusura temporanea, per tutti i veicoli restano segnalati percorsi alternativi consigliati, indicati dagli appositi cartelli di colore giallo già predisposti.