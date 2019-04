Sorpreso a vendere cocaina a un 50enne riminese in via Pinzon a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:07 - 16 Aprile 2019

Le dosi di cocaina sequestrate dopo l'arresto del 58enne milanese.

Nella tarda serata di lunedì 15 aprile i Carabinieri di Bellaria hanno arrestato un 58enne milanese, residente in città e pregiudicato, per spaccio. Durante i consueti controlli svolti da personale in uniforme e in abiti civili, alla guida del luogotenente Antonio Amato, l’uomo è stato sorpreso mentre cedeva due grammi di cocaina in via Pinzon a un 50enne riminese, ricevendo in cambio una banconota da 20 euro. I Carabinieri hanno eseguito la perquisizione del suo appartamento, trovando altri 23 grammi di cocaina nell’armadio della camera da letto, oltre a due bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. L’arresto del 58enne è stato convalidato, l’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa del processo.