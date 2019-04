Basket giovanile, l'Under 18 dei Crabs fa il colpo sul campo della Virtus Valmontone: 68-74

Sport

Rimini

| 14:06 - 16 Aprile 2019

La squdra Under 18 dei Crabs.

Nel campionato Under 18 d'eccellenza colpo in trasferta dei Crabs ul campo del Virtus Valmontone per 68-74. E' stata una partita dura, molto fisica dall’inizio alla fine, ma è proprio nel finale che i Granchi hanno trovato la forza per portare a casa una grande vittoria. Il primo quarto sui chiude sul 13-14 con canestro di Rossi (27 punti).

Ad inizio secondo quarto Valmontone va sul 17 a 14, risponde il solito indomito capitan Rossi che trascina i compagni per tutta la partita. È sempre il capitano servito da Lonfernini a firmare il pareggio a metà della seconda frazione (22 – 22 a 5’24”). Un primo tempo che registra un punteggio risicato ma che alla fine vede i Crabs rientrare negli spogliatoi sopra di 4 punti.

Ad inizio ripresa si iscrive a referto anche Alessio Mazzotti (10 punti) che porta il vantaggio a +7 (32 a 39), Valmontone continua ad inseguire cercando di non perdere le redini del gioco mentre i biancorossi provano ad allungare con i canestri del capitano (46 a 53 a 47” dal termine); sul filo della sirena arriva il canestro del +9 firmato da Rosario Cruz.

La prima metà dell’ultimo quarto è targata Crabs che con la bomba di Filippo Rossi trovano il massimo vantaggio (46- 60), ma più si avvicina il termine della gara e più i padroni di casa recuperano i punti di svantaggio. Ad 1'07” la differenza è di due soli possessi, ma ci pensa Rosario Cruz (9 punti), che dopo aver gestito con grande esperienza tutta la gara, recupera il pallone più importante portando i suoi compagni ad una vittoria meritata.

“Siamo stati bravi dall’inizio alla fine, abbiamo mantenuto la concentrazione per tutta la partita e alla fine siamo riusciti a gestire il piccolo vantaggio che avevamo costruito. La partita ha cambiato spesso volto sia nel punteggio che dal punto di vista tattico, ma i ragazzi hanno sempre gestito nel migliore dei modi ogni situazione. Ora approfitteremo della pausa pasquale per preparare la prossima sfida contro HSC Roma” dice coach Andrea Maghelli.



Crabs: Rosario Cruz 9 (2/4, 1/1, 2/2), Cesarini n.e., Del Fabbro 0 (0/0, 0/3, 0/0), Veroni n.e., Rossi 27 (11/16, 1/3, 2/7), Lonfernini 0 (0/3, 0/0, 0/0), Giorgi n.e., Ferrari 6 (3/9, 0/1, 0/0), Mazzotti 10 (5/9, 0/2, 0/0), Tongue 7 (3/5, 0/0, 1/1), Maralossou 15 (5/11, 1/6, 2/6), Montanari 0 (0/1, 0/0, 0/0). All. Maghelli, Luongo.

PARZIALI: 13 – 14, 29 – 33, 46 – 55.