Torna la festa del 'garagolo', ne sono stati già preparati oltre 3 quintali

Eventi

Montescudo

| 13:21 - 16 Aprile 2019

La 'concia dei garagoli' da parte dei volontari della pro loco di Montescudo Monte Colombo.

Lunedì 22 aprile torna la “Festa del Garagolo e pesce fritto” a Santa Maria del Piano, con tante novità: al tradizionale Motoincontro si aggiungono la “Garagolo Trail” e il Dj Set serale. I volontari della Pro Loco Montescudo al lavoro da settimane: già “conciati” 360 kg di garagoli e preparati quasi 2 quintali di pesce fritto



UNA FESTA NATA 40 ANNI FA. La tradizionale “Festa del Garagolo” a Santa Maria del Piano è nata quasi quarant’anni fa dall’incontro della cucina della storica Trattoria Fabbri e i pescatori di Cattolica che vi portavano i garagoli, è oggi una delle manifestazioni simbolo della Valconca, che sancisce l’inizio della bella stagione in tutta la zona. Quest’anno l’evento gastronomico diventa ancora più grande, con l’abbinamento del pesce fritto, per soddisfare tutti i palati. I cittadini della frazione e i volontari della Pro Loco di Montescudo, che organizza l’evento con il patrocinio del Comune di Montescudo-Montecolombo, e l'associazione A.P.S Noi del Campione, sono già al lavoro da alcune settimane per preparare tutto a puntino: già “conciati” e “scornati” oltre 360 chilogrammi di garagoli e preparati circa 160 chilogrammi di pesce da friggere. Già messi in campo oltre 50 collaboratori tra cucina e allestimenti, ma lunedì altre decine – tra cui molti giovani – si rimboccheranno le maniche per offrire ai visitatori un servizio all’altezza. Nel frattempo sono stati ufficializzati il programma e gli eventi collaterali: oltre all’ormai tradizionale Motoincontro, giunto alla XVI edizione (iscrizioni dalle ore 8, partenza giro turistico alle ore 11, aperitivo alle ore 12), è tutto pronto anche per la prima edizione della “Garagolo Trail”, manifestazione non competitiva che comprende tre diversi percorsi da 23 km e 13 km, più la camminata di 9 km per famiglie con dimostrazione di Nordic Walking (i bastoncini verranno messi a disposizione in base ad un minimo di preparazione ed esperienza di cammino che verrà valutata al momento dalla maestra Monica Deiana). Per tutta la giornata verrà allestito un apposito parco giochi con i gonfiabili per i bambini, alle 16 si esibiranno i ballerini della Rimini Dance Company, mentre dalle 15 suonerà sul palco l’Orchestra Polisano e alle 19 inizierà il Dj Set con aperitivo per i più giovani.