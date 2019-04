Montefiore Conca, installata la prima fototrappola contro i furbetti dell'immondizia

Ambiente

Montefiore Conca

| 13:02 - 16 Aprile 2019

La fototrappola installata in via Giovanni Falcone a Montefiore Conca.

Martedì 16 aprile è stata attivata a Montefiore Conca la prima fototrappola per monitorare i cittadini che lasciano rifiuti vicini ai cassonetti della raccolta differenziata. Il dispositivo è stato installato in via Giovanni Falcone. L'amministrazione comunale ricorda in una nota che per i rifiuti ingombranti è previsto il ritiro gratuito, da parte del personale di Hera, presso l'abitazione di ogni cittadino (è sufficiente telefonare, senza spese, al numero verde 800999500) e spiega: "Finalmente in questo modo avremo il controllo delle isole ecologiche del nostro territorio e i furbetti che abbandonano ogni tipo di materiale verrano riconosciuti e multati. Dispiace molto essere dovuti arrivare a questo sistema, ma non c’è alternativa. Questo purtroppo è l’unico modo che risolverà, siamo sicuri, il problema alla radice".