Elezioni ecco i candidati della lista civica 'Più Santarcangelo' a sostegno di Alice Parma

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 16:22 - 16 Aprile 2019

La squadra di Più Santarcangelo, a sostegno della ricandidatura di Alice Parma.

“Più Santarcangelo” è la nuova lista civica a sostegno del candidato sindaco Alice Parma: il nome nasce proprio dalla volontà di mettere Santarcangelo al centro della politica e riunisce tante personalità, civiche appunto, con attitudini, esperienze, professionalità differenti, che vivono e amano la città. Il denominatore comune del gruppo, infatti, è il forte senso di appartenenza nei confronti di Santarcangelo che li ha condotti alla scelta di impegnarsi per prendersene cura al di là delle compagini politiche consolidate. Non si tratta infatti di rappresentare un partito ma la città stessa, e di portare avanti quella tradizione di libertà, creatività e accoglienza che la contraddistingue.



La lista civica “Più Santarcangelo” si presenta con lo slogan “Santarcangelo, più forte di tutto”: la forza, però, non è intesa come autoritaria, violenta nelle parole e nei fatti. Al contrario, la forza che vogliamo esprimere è una forza gentile, positiva: la forza della competenza, dei contenuti, della determinazione e della solidarietà. Una forza che rispecchia Santarcangelo, un paese che ha saputo prendere una posizione significativa tra le città della Regione valorizzando e promuovendo le sue caratteristiche positive più spiccate: il suo patrimonio storico, culturale e naturale, i suoi personaggi e la sua comunità.



La forza è anche quella della partecipazione e della condivisione, dell'ascolto e della collaborazione. Elementi che hanno contraddistinto la precedente legislatura Parma e che ora, proprio con delle forze civiche, vogliamo potenziare e sviluppare.



Un gruppo di persone che si uniscono per un rinnovato impegno di buon governo, che riguarderà diversi temi: dal rispetto dell'ambiente alla valorizzazione del territorio, dalla sicurezza sociale alla partecipazione dei giovani, da una economia potenziata dal settore turistico e culturale a un'amministrazione più vicina ai cittadini, dall'inclusione alla scuola.



I candidati alla carica di Consigliere comunale nella lista “Più Santarcangelo” sono i seguenti: Giorgio Ioli (66 anni), Raffaella Bedetti (41 anni), Paolo Benvenuti (32 anni), Gabriele Boselli (71 anni), Cristina Cigni (48 anni), Tiziano Corbelli (38 anni), Roberto Farina (41 anni), Pamela Fussi (43 anni), Mariavittoria Grotti (51 anni), Saverio Guidi (75 anni), Valentina Lani (33 anni), Arianna Lazzerini (48 anni), Lorenzo Pagliarani (26 anni), Matteo Pignataro (34 anni) , Agnese Urbinati (35 anni), Michela Zoffoli (39 anni).