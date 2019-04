Pasqua e ponti tutto pronto a Rimini, eventi ed occasioni di divertimento

Turismo

| 12:06 - 16 Aprile 2019

La Pasqua apre ad un “ponte” festivo lungo oltre due settimane: dal 18 aprile al 5 maggio tante le occasioni per muoversi in Riviera. Il sindaco Gnassi: “Rimini si fa trovare pronta con un’offerta di strutture, servizi e di eventi unica in Italia”

Non solo Pasqua, ma un lungo ‘ponte’ festivo di oltre quindici giorni da vivere tra centro storico e mare, tra appuntamenti dedicati alla cultura, all’enogastronomia, allo sport e al divertimento. Il calendario 2019 regala un’eccezionale primavera per il turismo, con quattro ‘ponti’ festivi distribuiti tra il 18 aprile e il 5 maggio. Un’opportunità straordinaria per il sistema dell’accoglienza e dell’ospitalità del nostro territorio per mettersi in moto e lanciare l’ormai prossima stagione estiva.

“Si tratta di una coincidenza rara se non addirittura unica – spiega Antonio Carasso presidente di Promozione Alberghiera – La Pasqua così ‘alta’ che si lega ad altri ponti così ravvicinati offrendo molteplici occasioni ai visitatori per muoversi. Inoltre essendo già a metà aprile inoltre tutte le strutture alberghiere, comprese quelle stagionali, potranno aprire ai turisti, offrendo il massimo dell’offerta a nostra disposizione. Prevediamo quindi un aumento di presenze e di turisti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, diffusi tra il week end pasquale, la settimana del 25 aprile e quella del 1° maggio. Molti ad esempio approfitteranno di queste festività ravvicinate per trascorrere la giornata di Pasqua in famiglia e partire subito dopo. Anche la permanenza media sarà più lunga, con almeno 3/4 notti invece che le abituali 2/3. Sarà un turismo composto soprattutto da famiglie incerca di un’offerta che spazia tra parchi tematici, enogastronomia e cultura”.

Le incoraggianti previsioni in termini di presenze che sono supportate da buone previsioni metereologiche: per le prossime gironate a ridosso della Pasqua si annuncia un clima piacevole, con giornate di sole e temperature gradevoli.

“Rimini, la provincia di Rimini, la Romagna si faranno trovare al meglio per queste due settimane che rappresentano un banco di prova per la prossima stagione estiva – dichiara il sindaco Andrea Gnassi – Il calendario ci offre una preziosa opportunità che dobbiamo saper sfruttare al massimo, mostrando tutte le potenzialità e l’offerta che il nostro territorio sa offrire. Ci presentiamo quindi in queste due settimane di ponti con la filiera dell’accoglienza, strutture ricettive e pubblici esercizi, già a pieno regime e con un’offerta di eventi e di proposte unica in Italia, che testimonia il percorso della città verso la valorizzazione della sua identità, della storia e della cultura. A tal proposito stiamo notando come il centro storico di Rimini si stia sempre più affermando come prodotto turistico di appeal per chi ama le città d’arte, apprezzate al pari di realtà dalla forte tradizione”.

Cultura, sport, intrattenimento

Teatro, sport e musica contrassegneranno questo ponte lungo oltre due settimane.

Tra gli eventi da non perdere lo spettacolo itinerante Malatesta, ideato e diretto da Gianluca Reggiani in scena ogni sera dal 13 al 28 aprile a Castel Sismondo, un’occasione per poter ammirare le gesta del grande Sigismondo Pandolfo Malatesta all'interno del suo castello.

Non può mancare poi il Paganello, tradizionale protagonista del weekend pasquale, l’evento che inaugura la lunga stagione degli appuntamenti sportivi sulla sabbia e richiama ogni anno migliaia di frisbeesti provenienti da ogni parte del mondo (venerdì 19 a lunedì 22 aprile).

Giornata speciale martedì 23 aprile Gambalunga 400, le celebrazioni per i 400 anni della prima biblioteca pubblica e civica in Italia. Tra gli ospiti Alessandro Bergonzoni in dialogo con Marino Sinibaldi, direttore di Radio3 e lo storico e filologo Luciano Canfora che terrà una conferenza magistrale sul potere delle parole, al Teatro Galli. E ancora visite guidate e laboratori per bambini. Conclude la giornata l'incontro con Vinicio Capossela al Teatro degli Atti.

Per il weekend del 25 aprile, giorno delle celebrazioni per la Liberazione d’Italia, a Miramare si potrà assistere all'International Fireworks Festival, la Fiera internazionale dei fuochi d'artificio, mentre alla Fiera di Rimini i raduni religiosi di Comunione e Liberazione porteranno a Rimini migliaia persone con il meeting Fraternità (18 – 20 aprile con 5.500 partecipanti), e il congresso dei Lavoratori nei giorni 26 - 28 aprile (8.500 partecipanti). Tante presenze sono annunciate anche per il 13esimo Memorial Papini, il torneo di basket giovanile i programma dal 22 al 25 aprile e che coinvolgerà 120 squadre provenienti da tutta Italia.

Nuove opportunità per scoprire gli spazi del Teatro Galli grazie alle visite guidate previste sabato 20, domenica 21 (Pasqua), lunedì 22 e poi ancora da giovedì 25 a domenica 28 aprile. Sabato 27 mattina e domenica 28 mattina le visite saranno gratuite e saranno condotte da ragazzi coinvolti in un progetto di alternanza scuola-lavoro.

E poi ancora, visite guidate in città e ai musei, mostre, senza dimenticare il concerto di Raf e Tozzi il 30 aprile, e poi tanto sport con podistiche come la Strarimini (28 aprile), cicloturistiche come la manifestazione i Quattro Sassi, e gli eventi per gli amanti dei motori dallo Show dei Motori alla fiera, alla Reunion Rimini.

In occasione del ponte del 1° maggio, la spiaggia di Rimini si trasferisce in Piazzale Fellini con Piacere Spiaggia Rimini, e tu?, il varietà dell’ospitalità dell'estate che dà il via alla stagione balneare con due giorni di spettacoli, musica, cibo, vino e divertimento per grandi e piccoli. Musica dal vivo, stand gastronomici e area bimbi animano anche il Parco Marecchia, zona Ponte Tiberio, con Marecchia Dream Fest.

Dal 3 al 5 maggio Rimini celebra la settima arte con un festival di tre giorni fra mostre, proiezioni, conferenze, masterclass, presentazioni di libri nei luoghi più suggestivi di Rimini e una mostra di grande respiro internazionale DAVID LYNCH. Dreams. A Tribute To Fellini, realizzata dalla Fondazione Fellini di Sion.

Con la Pasqua e l’arrivo della primavera riaprono anche Fiabilandia e i Parchi Costa Edutainment della Riviera romagnola, Italia in miniatura, Oltremare e l'Acquario di Cattolica. Parchi rinnovati e arricchiti di novità e di esperienze e con un calendario di eventi per grandi e piccoli.