Mercoledì 17 aprile il prof. Paolo Crepet a Coriano

| 11:57 - 16 Aprile 2019

Il prof. Paolo Crepet.

Nella serata di mercoledì 17 Aprile il prof. Paolo Crepet sarà presso il teatro Corte di Coriano per un dialogo pubblico avente per tema ”Insegnare il coraggio di vivere”. Per tale evento il Comune di Coriano ha concesso il proprio patrocinio e l’utilizzo gratuito della sala all’associazione Anmic (Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili di Rimini). Il tema, nasce dalla necessità di trasmettere il coraggio necessario alle persone affette da disabilità e non solo per affrontare gli ostacoli che la vita riserva a tutti indistintamente. Il Prof. Paolo Crepet ci è sembrata la figura più idonea nel trattare l’argomento anche in virtù del fatto che diversi suoi libri parlano di “Coraggio” in tutte le sue forme. La serata sarà arricchita da testimonianze di persone disabili che cambiando il loro atteggiamento verso le difficoltà hanno potuto amare di nuovo la vita riscoprendone opportunità e bellezza.



“La felicità è racchiusa nel coraggio di provocarsi, di prendere qualcosa dal proprio destino senza lasciare che faccia il suo corso senza il nostro contributo.” Paolo Crepet.