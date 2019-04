Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sconfitte per Allievi e Giovanissimi

Sport

Rimini

| 10:08 - 16 Aprile 2019

A destra la squadra Giovanissimi del Gabicce Gradara.

Dopo quello della Juniores la scorsa settimana si sono chiusi anche i campionati Allievi e Giovanissimi.

ALLIEVI

Accademia Granata - Gabicce Gradara 2-0

Chiude la stagione con una amara sconfitta il Gabicce Gradara, fino all'ultimo turno secondo in classifica. E' caduto sul campo del fanalino di coda Accademia Granata per 2-0. Il tecnico Magi ha schierato dal primo minuto molti di coloro che durante la stagione hanno avuto meno spazio; l'impatto sulla partita della squadra non è stato dei migliori tanto che i padroni di casa sono andati a segno due volte mentre gli ospiti sono stati pericolosi con Magi e Baldini arrivati davanti al portiere.

Nella ripresa a squadra di Magi ha cambiato marcia, ma non è riuscita a trovare la rete un po' per sfortuna, un po' per le prodezze del portiere avversario in giornata di grazia: ha detto di no alle conclusioni di Ferretti, Magi e Carburi. Sulla stessa azione Magi ha colpito due volte il palo, per quattro volte la difesa ha salvato sulla linea di porta. Insomma, porta stregata.

GABICCE GRADARA: Gabellini Luca (1' st Gabellini Marco), Moroni (1' st. Reginelli), Tardini, Zangheri (1' st. Oliva), Pelinku, Gaudenzi, Pizzagalli, Carburi, Babolin, Magi, Baldini (1' st. Ferretti). All. Magi

GIOVANISSIMI

Gabicce Gradara - Accademia Granata 2-5

Pesante sconfitta interna del Gabicce Gradara (nella foto le due squadre a centrocampo) nell'ultimo appuntamento della stagione, un ko che fa scivolare la squadra di Campanelli al quarto posto della classifica in compagnia del Della Rovere (quinta posizione per la peggiore differenza reti). Tenuto conto che il Gabicce Gradara nella parte centrale della seconda fase si era issato in seconda posizione è un epilogo amaro dovuto ad un calo della squadra nell'ultimo periodo sotto il profilo fisico originato da mancanza di continuità nel lavoro settimanale per i soliti malanni di stagione di più di un giocatore.

Nel primo tempo al 20' arriva la rete del vantaggio ospite dopo le avvisaglie dei minuti precedenti: punizione da sinistra in area piccola e colpo di testa vincente sul secondo palo. Al 27' gli ospiti colpiscono un palo e al 30' raddoppiano su punizione alla sinistra del portiere Francolini. Al 35' dopo una doppia parata di Francolini, arriva il tap in vincente di un avversario: 3-0.

Nella ripresa al 7' poker ospite per una maligna deviazione di Del Bianco, al 14' il Gabicce Gradara accorcia le distanze con Cecchini su assist di Magi Andrea. Un minuto dopo arriva la rete dell'1-5. Al 25' su angolo di Simoncelli Elia, Magi Andrea di testa realizza la seconda rete del Gabicce Gradara. Prossimo appuntamento un torneo a Morciano il 3 maggio.

GABICCE GRADARA: Francolini, Cecchini, Magi Alberto, Ferraro, Del Bianco, Shehu, Giannone, Magi Andrea, Simoncelli Elia, Giacchetti, Gaddoni. Nella ripresa entrati: Roiu, Galli. A disp. Caico, Simoncelli Riccardo. All. Campanelli.