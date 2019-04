A pranzo con Emergency, raccolta fondi a Rimini

Eventi

Rimini

| 09:13 - 16 Aprile 2019

Una giornata speciale per un pranzo più buono del solito. Domenica 19 maggio il ristorante Rossopomodoro di Marina Centro organizza "A Pranzo con Emergency", un'occasione speciale per gustare i piaceri della tavola e, grazie al ricco menù, contribuire al sostegno del gruppo Emergency di Rimini e San Marino. Emergency offre assistenza medico-chirurgica gratuita alle vittime civili delle guerre e della povertà. A Rimini - San Marino il gruppo è attivo dal 1996 in attività di informazione, solidarietà e sensibilizzazione. Il menù prevede specialità e stuzzicherie napoletane tra aperitivi, pizze, ricchi primi, secondi di pesce al limone di Sorrento e tanto altro. Il menù completo è proposto a 25 euro di cui 5 saranno devoluti in beneficenza. Rossopomodoro è a Rimini Marina Centro in viale Vespucci 48.

Per informazioni e prenotazioni 3383881409 (Stefano)