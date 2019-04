Cosa può accadere quando si viaggia senza assicurazione sanitaria

Attualità

09:12 - 16 Aprile 2019

Valigia prima di partire per un viaggio.

Secondo lo scrittore italiano Claudio Magris, viaggiare è una scuola di umiltà, che ci fa toccare con mano i nostri limiti, legati alla comprensione delle cose, alla precarietà degli schemi e degli strumenti con cui presumiamo di capire le cose e le persone. Oggi, grazie anche alla tecnologia, tutto è diventato estremamente semplice, compreso il concetto di spostamento e quindi del viaggiare, così come le barriere linguistiche e culturali tra diversi popoli, idiomi e culture. Tuttavia, spesso il viaggiatore distratto o inebriato da una delle molteplici facce della felicità, come direbbe lo scrittore lusitano José Saramago, dimentica alcune accortezze che possono risultare invece fondamentali se si decide di intraprendere un viaggio di piacere, studio o di altro genere. Viviamo in un’epoca in cui si sente con maggiore forza un importante esigenza di confronto con la realtà, aspetto che si moltiplica e diventa primario proprio quando si intraprende un viaggio, secondo la nuova concezione di spostamento, con la tecnologia che spesso ci fa da guida e da autentico manuale per districarci in un qualcosa di nuovo. Le barriere e i confini, apparentemente, appaiono sempre più labili, secondo il vivere moderno e attuale. Viaggiare senza assicurazione sanitaria, è sicuramente molto frequente ma comporta rischi e possibili conseguenze spiacevoli per chi decide di spostarsi senza regolarizzare questo tipo di aspetto necessario. L’assicurazione sanitaria di viaggio è una polizza che ci permette di spostarci in sicurezza da un Paese all’altro, sia nella Comunità Europea, sia negli altri posti dove tale assicurazione è valida. Bisogna ricordarsi di mettere in valigia e portare sempre con noi la nostra tessera Team, cioè la Tessera Europea Assicurazione Malattia, che corrisponde a quello che comunemente chiamiamo codice fiscale magnetico o tessera sanitaria. Attraverso il codice a barre, che si trova sul retro della tessera, possiamo accedere infatti ai servizi gratuiti che fanno capo alle strutture sanitarie di tutta Europa. Negli altri Paesi vige invece una differente legislazione, a cominciare dall’America settentrionale, fino all’Asia e ad altri posti dove probabilmente vi recherete durante il vostro itinerario. Bisogna quindi fare molta accortezza a questo tipo di dinamiche, trovandovi fuori casa e senza riferimenti, tenete sempre a portata tutti i vostri documenti e non dimenticate la vostra tessera TEAM.

Oggi sentirsi al sicuro e tutelati, è diventato sempre più importante, sia quando ci si sposta fisicamente, ma anche quando si naviga su Internet, per eseguire diversi tipi di operazione. Facciamo un esempio pratico: quanto è importante attualmente sentirsi al sicuro quando si gioca in un casinò online aams; stiamo parlando di quel tipo di dinamica che si crea, quando un utente decide di iscriversi su un sito di gioco di casinò, creando un profilo e iniziando a giocare. In questo tipo di contesto diventa quindi fondamentale avere la sicurezza che si tratti di un sito affidabile, garantito da un organo come può essere l’Agenzia per i monopoli AAMS. Quello che gli utenti oggi stanno cercando, relativo al gioco online, è un sito affidabile, dove potersi svagare e trovare qualche buona offerta con bonus di benvenuto, attraverso un casinò che possa dare delle garanzie di gioco. Come in altri ambiti, anche il mercato del gioco digitale risente di un’offerta sempre più ampia, dove è possibile trovare buone opportunità, ma anche alcuni evidenti svantaggi, motivo per cui la scelta spesso ricade su siti affidabili e sicuri, come quelli che fanno capo all’Ente autonomo AAMS. Il mondo del web è molto vario e può quindi essere associato al concetto di viaggio e di spostamento, anche se l’utente si trova sempre nello stesso posto, passando da un sito a un altro, le cose possono cambiare moltissimo. Ecco perché bisogna avere l’accortezza di leggere bene le informazioni e scegliere in base all’affidabilità di un determinato sito di gioco. Per i casinò digitali, quella attuale è una nuova sfida che inizia proprio dalla scelta del singolo utente. Essere pronti alla concorrenza, spesso è la chiave per il successo.