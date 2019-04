Gli rubano la bicicletta del valore di oltre 2mila euro, la ritrova con il gps

Cronaca

Rimini

| 09:00 - 16 Aprile 2019

Furto bici.

Ha deciso di difendere la sua nuova due ruote nascondendo un piccolo dispositivo gps sotto la sella. L'idea era quella di non perdere mai di 'vista' la bici. E così è stato. Mentre era indaffarato nei suoi lavori, sul suo cellulare arriva un messaggio dal gps che segnala la bicicletta in movimento. Uscito di casa a controllare, in effetti, la “Panda bike” del valore di oltre duemila euro non c'era più. A quel punto non rimaneva che seguire le traccie del gps. Dunque, chiamata una volante della Polizia, il ragazzo ha spiegato la situazione e insieme hanno ripercorso la fuga del ladro di biciclette. Dopo una serie di ricerche l'hanno ritrovata parcheggiata nel garage di un riminese, in via Acquario. L'uomo, visibilmente sorpreso, è stato denunciato per ricettazione e la bici è tornata al suo ingegnoso proprietario.