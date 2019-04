Attualità

Rimini

| 19:19 - 15 Aprile 2019

Discarica abusiva in via Villanova 10.

Dietro segnalazione di un nostro lettore, la redazione di altarimini riporta l’ennesima denuncia sulla presenza di rifiuti e scarti di officine e gommisti. Questa volta arriva dalla zona di Santa Giustina. In via Villanova, sotto l'autostrada A14, ad un certo punto si presenta uno "spettacolo" impossibile da non notare. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485