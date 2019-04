Oggetti smarriti, parte l'asta pubblica. Oltre 30 bici, 70 cellulari e altri articoli

Attualità

Rimini

| 19:00 - 15 Aprile 2019

L’asta organizzata dal Comune di Rimini.

Il Comune di Rimini mette all’asta oltre cento pezzi del suo ufficio oggetti smarriti. Sabato 11 maggio dalle 9 nei locali del magazzino comunale di Via della Lontra alla Grotta Rossa si potranno fare offerte per 33 biciclette di vari modelli tra cui anche alcune elettriche e altri articoli, in particolare cellulari, borse, braccialetti, occhiali e orologi. Tra gli oggetti più curiosi anche un flessibile, una telecamera gopro e una macchina fotografica. Tutto ciò che sarà venduto, sarà devoluto in beneficienza.