Santarcangelo, tentano la spaccata ma il camion resta incastrato

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 18:38 - 15 Aprile 2019

Camion in retromarcia sfonda la porta e rimane incastrato.

Ladri maldestri a Santarcangelo di Romagna che, con un camion ariete, hanno tentano di sfondare la vetrina del negozio di biciclette Idea Ruote, in via Andrea Costa. La spaccata è però fallita perché il veicolo è rimasto incastrato nell’ingresso tra i paletti. I malviventi sono andati via a mani vuote. È successo nella notte tra domenica e lunedì. Erano da poco passate le 2 quando i ladri, a bordo di un camion risultato rubato in via Canonica in un magazzino di materiali edili, hanno assaltato la rivendita di biciclette, un negozio storico della città clementina. L’allarme è scattato immediatamente e ha messo in fuga i malviventi che hanno abbandonato il mezzo sul posto e si sono dileguati a piedi nel buio. Sul posto è intervenuta subito la vigilanza che era nei paraggi e successivamente i carabinieri, a cui sono affidate le indagini. E’ già la terza volta, nel giro di poco tempo, che l’esercizio viene preso di mira dai predoni.