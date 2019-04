I vantaggi dei servizi di terapia psicologica online

Attualità

Nazionale

| 17:13 - 15 Aprile 2019

Terapia psicologica online.

Oggi si può trovare un consulente psicologico, o anche un terapeuta, direttamente online su appositi siti internet. Sono infatti disponibili alcuni servizi in rete, come ad esempio il sito www.cozily.it, che consentono ai propri abbonati di mettersi in contatto con un terapeuta quando lo desiderano, utilizzando apposite chat personalizzate.

Un incontro faccia a faccia

In linea generale chiunque desideri incontrare uno psicologo può farlo utilizzando Internet, senza un vero e proprio incontro faccia a faccia. Si tratta di avere uno spazio comune, tra il singolo soggetto e il terapista, e privato, cui si ha accesso quando si vuole. Per comunicare con il singolo terapeuta, o con un team di psicologi, è infatti sufficiente utilizzare un computer, o anche apposite app sullo smartphone. Il primo incontro è di solito conoscitivo, nel senso che il soggetto dovrà spiegare nel modo più semplice possibile le motivazioni che lo portano a cercare l’aiuto o il consiglio da parte di uno psicologo; questo tipo di colloquio è anonimo e serve solo per individuare il terapeuta più indicato. In seguito si potrà accedere alla chat privata, aperta esclusivamente tra soggetto e terapeuta, in cui inserire dubbi, problemi o perplessità. Ovviamente può capitare che il terapeuta suggerisca al soggetto di spingersi anche oltre, ad esempio con dei colloqui in studio; questo però dipende dal singolo caso.

Quanto costa

Nonostante si tratti di un servizio molto comodo e che consente di incontrare il terapeuta anche più volte in un giorno, il costo è di molto inferiore rispetto a quello delle terapie convenzionali. Solitamente l’abbonamento mensile ha il costo di una singola seduta, molto poco se si considera che darà accesso alla chat 24 ore al giorno, quindi in modo del tutto illimitato nel corso della giornata e per quanto volte lo si desidera. In alcuni casi l’incontro conoscitivo è del tutto gratuito e si possono trovare anche offerte speciali, che dipendono dal servizio cui ci si sta rivolgendo.

I vantaggi della terapia online

Uno dei difetti che spesso i terapeuti, ma anche i pazienti, indicano della classica terapia, che in genere è settimanale, riguarda l’impossibilità di essere presenti a fianco del soggetto nel momento in cui avviene un fatto o un evento di una certa rilevanza. Spesso allontanarci da un evento, in senso temporale, ci porta a dimenticarne i contorni, o addirittura a non considerarlo per nulla nel resoconto settimanale che facciamo al terapeuta. Con la terapia psicologica online invece si ha un costante contatto con lo psicologo, a cui ci si può rivolgere ogni volta che si ha una particolare sensazione, o nel momento in cui si ha un’esperienza specifica. Questo permette di farne un resoconto più preciso, in sostanza il terapeuta viene avvertito come più presente nella vita del cliente; a sua volta il terapeuta riesce a farsi un’idea migliore degli eventi e del quotidiano di ogni cliente.

Diversi tipi di terapia online

La maggior parte dei servizi di terapia psicologica online sfruttano le chat di messaggistica istantanea, anche perché sono facili da gestire e si possono utilizzare da vari dispositivi senza grosse problematiche. Ci sono però terapeuti e psicologi che usano anche altri metodi di contatto con i clienti, ad esempio l’utilizzo di servizi di videochiamate online, come Skype. In questi casi il contatto è faccia a faccia, non più mediato da un’interfaccia grafica anonima. C’è chi preferisce questo tipo di metodo, anche se molti soggetti tendono a preferire le chat anonime, che consentono maggiore libertà, senza portare il soggetto a sentirsi sotto esame, o ad agire in modo poco naturale, perché si teme la risposta della controparte.